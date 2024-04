Explorez trois histoires axées sur des personnages différents sur PlayStation, Nintendo Switch et STEAM lors de l’ouverture des précommandes

Paris, le 4 avril 2024 – Aujourd’hui, SQUARE ENIX® a publié trois démos jouables du RPG à paraître, SAGA EMERALD BEYOND ; une pour chaque plateforme compatible : Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®) et PlayStation®4 (PS4®), et PC (STEAM®)*. Les joueurs pourront faire plus ample connaissance avec trois des personnages principaux de SAGA EMERAL BEYOND et prendre de l’avance sur le jeu avant son lancement, les données de sauvegarde de la démo étant transférables vers la version complète sur la plateforme correspondante.

Ces démos, disponibles en exclusivité sur PlayStation, Nintendo Switch et PC, proposent aux joueurs d’explorer plusieurs heures de l’histoire de trois personnages :

(PlayStation 5 et PlayStation 4) : un homme pouvant contrôler les kugutsu, des marionnettes animées, qui protège la barrière qui entoure sa ville, Miyako City. Lorsque la ville devient le théâtre de toutes sortes de phénomènes inexpliqués, Tsunanori entame un voyage vers d'autres mondes pour trouver quatre esprits élémentaires qui lui permettront de rétablir l'ordre dans le monde des esprits. Ameya (Nintendo Switch) : une apprentie sorcière de passage à Miyako City et qui doit se faire passer pour une écolière afin de réussir son examen final. Elle perd la quasi-totalité de ses pouvoirs magiques à la suite d'une attaque et doit trouver comment les récupérer avant son examen final.

Diva No. 5 (PC)* : une chanteuse mécha du monde d'Avalon conçue pour le chant et la danse. La mémoire et la fonction chant de Diva sont scellées après qu'elle a interprété une chanson interdite. Elle perd son gagne-pain et sa musique. Désespérée, Diva se sépare de son corps humanoïde et accepte l'invitation d'une société secrète. Elle se laisse porter par les événements et quitte Avalon.

SAGA EMERALD BEYOND sera disponible au format numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC et appareils iOS et Android le 25 avril 2024. Les précommandes sont ouvertes pour les versions PC et console. SAGA EMERALD BEYOND est le nouveau titre du SaGa Project, lancé il y a 35 ans par SQUARE ENIX.