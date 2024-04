Déjà disponible au Japon sur Nintendo Switch depuis Février, The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak prépare sa sortie en Occident sans oublier la version Nintendo Switch pour ce 5 Juillet 2024. Alors que les fans sont déjà impatients de mettre la main sur leur exemplaire, Falcom ne perd pas de temps en annonçant la sortie imminente de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II sur Nintendo Switch avec une date fixé au 25 Juillet. L’occident n’a encore aucune annonce à ce sujet et si nous nous attardons sur le passif de la série en terme de localisation, il faudra certainement patienté jusqu’à l’année prochaine. N’oublions pas que Falcom a également déjà annoncé la suite The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell O Zemuria pour cette année sans précisé de plate-forme mais nous pouvons presque anticiper une sortie également sur Nintendo Switch. En revenant sur Trails Through Daybreak II, la version Nintendo Switch au Japon inclura des options et des fonctionnalités inédites comparé aux autres versions déjà disponible en Asie.

