Après la très belle semaine de promotion de la semaine dernière sur l’eShop, nous voilà de retour avec cette quatorzième semaine. Le programme est aussi très alléchant, mais attention, les promotions se terminent le 7 avril, soit dimanche. N’hésitez pas à en profiter rapidement !

Starlink: Battle for Atlas

11,99€ au lieu de 79,99€

Première promotion et quelle promotion ! Starlink: Battle for Atlas est actuellement disponible sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 79,99€ jusqu’au 7 avril.

Cette promotion exceptionnelle s’applique à un jeu que nous avons adoré à sa sortie. Nous sommes dans un jeu à la fois accessible mais au gameplay riche et complet. Si vous voulez retrouver StarFox sur la Switch, n’hésitez pas : Starlink: Battle for Atlas est une petite pépite et nous lui avions mis l’exceptionnelle note de 8,5 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Two Point Hospital: JUMBO Edition

5,99€ au lieu de 39,99€

Un top jeu de gestion à tout prix ! Two Point Hospital: JUMBO Edition est disponible sur l’eShop à seulement 5,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 7 avril !

Two Point Hospital: JUMBO Edition est un excellent jeu de gestion humoristique dans lequel vous devez vous occuper d’un hôpital. Cette édition JUMBO double la durée de vie d’un jeu qui en avait déjà une exceptionnelle ! Si vous cherchez un jeu de gestion sympathique, très bien réalisé et porté sur Switch, n’hésitez pas. Nous avions mis à Two Point Hospital: JUMBO Edition la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

South Park: L’Annale du Destin

11,99€ au lieu de 59,99€

Le dernier South Park a déçu beaucoup de monde. Pour vous rattraper, vous pouvez profiter de la promotion sur South Park: L’Annale du Destin est disponible sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 7 avril.

Le jeu est une magnifique aventure pour les fans de la série qui réussit à reprendre son humour pour créer une sorte de « must have ». Le scénario est réussi et seuls quelques défauts techniques viennent ternir le jeu sur la Nintendo Switch. Cela reste cependant une superbe expérience !

Vous pouvez lire notre test ici.

Inscryption

9,99€ au lieu de 19,99€

Vous voulez l’un des meilleurs roguelike à petit prix ? N’hésitez pas, Inscryption est disponible à 9,99€ au lieu de 19,99€ sur l’eShop jusqu’au 7 avril !

Inscryption est un deckbuilder aussi étrange que génial. C’est une aventure indescriptible dans lequel vous vous retrouvés à jouer avec des cartes représentant de curieux animaux… C’est une pépite géniale et l’une des premières claques vidéoludiques que nous avons eu à titre personnel en rejoignant Nintendo-Town. Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Settlers: New Allies

19,79€ au lieu de 59,99€

On termine avec un autre jeu Ubisoft ! The Settlers: New Allies, sorti il y a six mois, est sur l’eShop à 19,79€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 7 avril.

The Settlers: New Allies est un jeu de stratégie au contenu imposant. La prise en main est très agréable et propose une traduction écrite et orale en français. Nous avons beaucoup aimé le jeu et nous lui avions mis la note de 7,4 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.