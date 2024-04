Nippon Ichi Software a annoncé que Disgaea 7 Complete sortira sur Nintendo Switch au Japon le 25 juillet.

Le jeu sera une sortie groupée de Disgaea 7 : Vows of the Virtueless et de tous les contenus téléchargeables actuellement existants, et inclura également une nouvelle histoire bonus, des personnages tels qu’Asagi, et des éléments de gameplay tels qu’un boss Rakshasa Baal. Ces éléments seront également disponibles à l’achat séparément pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base (7 scénarios et 21 personnages). De plus, tous les persos pourront activer le mode Enfer.

Disgaea 7 est sorti au Japon le 26 janvier de l’année dernière, suivi d’une sortie occidentale le 3 octobre. La date de sortie occidentale de Disgaea 7 Complete n’a pas encore été confirmée, mais elle semble probable.

Le royaume démoniaque d’Hinomoto est en pleine révolution et les jours des nobles guerriers sont comptés. Pris dans le conflit, l’indolent guerrier Fiji et la fangirl du bushido, Pirilika, forment une alliance improbable pour résister au régime tyrannique tout en découvrant le sens de l’honneur et de la rédemption ! Embarquez dans une aventure SRPG épique, riche en nouvelles fonctionnalités telles que la Jumbification, le mode Infernal, la réincarnation des objets, un mode de combat automatique amélioré, et des combats en ligne classés ! Vous pouvez même personnaliser votre équipe avec plus de 40 classes de personnage. Disgaea 7: Vows of the Virtueless est plus riche et meilleur que jamais !

