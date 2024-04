La version MSX2 de Dragon Slayer IV : The Drasle Family débarque sur la Nintendo Switch dans le cadre de la série de rééditions rétro EGGCONSOLE de D4 Enterprise, qui comprend des jeux sortis à l’origine sur des ordinateurs japonais classiques. Dragon Slayer IV sera le premier jeu MSX distribué dans le cadre de la série EGGCONSOLE, tous les jeux précédents ayant été publiés pour la série d’ordinateurs personnels PC-88.

Il est prévu qu’il arrive le 11 avril au Japon et débarquera dans les eShops internationaux le même jour (avec le texte japonais) comme les autres sorties d’EGGCONSOLE. Quatrième volet de la série Dragon Slayer de Nihon Falcom, Dragon Slayer IV est sorti au Japon en 1987 pour les ordinateurs compatibles MSX et MSX2, ainsi que pour la Nintendo Famicom. En 1989, Broderbund a sorti une version localisée pour la NES sous le titre Legacy of the Wizard, ce portage du jeu étant déjà disponible sur la Nintendo Switch via Namco Museum Archive Vol. 2. Sur l’eShop, le jeu se nommera EGGCONSOLE Dragon Slayer IV DRASLEFAMILY MSX2 (5,59 €).

Dans Dragon Slayer IV, les joueurs prennent le contrôle d’une famille de bûcherons (appelée famille Drasle ou famille Worzen selon la traduction) et se lancent dans une quête à pour trouver le légendaire « Dragon Slayer » – une épée mythique capable de vaincre les dragons. Chacun des cinq personnages est doté de forces et de faiblesses particulières qui l’aideront à accomplir sa mission. Il est également possible de changer de personnage à tout moment en se rendant dans la maison de la famille. Le jeu fait partie de la série Dragon Slayer, qui est l’une des premières séries de jeux de rôle japonais. L’un des éléments les plus distinctifs de Dragon Slayer IV est son système de combat en temps réel. Contrairement à de nombreux autres RPG de l’époque, les combats ne se déroulent pas dans un écran de combat distinct mais se produisent dans le même environnement que l’exploration du donjon.

RPG en vue latérale publié par NIHON FALCOM en 1989. Vous partez a l’aventure en alternant entre 5 personnages jouables aux facultés différentes. Vous explorez les donjons à la recherche des 4 couronnes (crowns). Enfin, vous devez mettre la main sur le « tueur de dragon » (DRAGON SLAYER), afin de prendre part à la lutte contre Dillgios.

Notes importantes :

L’écran clignote rapidement pendant certaines scènes. Si vous en recentez des symptômes inhabituels, veuillez arrêtez de jouer. Il est également deconseillé d’y jouer aux personnes qui présentent habituellement ce genre de symptômes.

La partie principale du jeu et la galerie (Gallery) sont celles de la version japonaise.

Les menus et le manuel de jeu (How to play) sont en anglais.