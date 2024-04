L’artbook de Xenoblade Chronicles 3 est sorti cette semaine au Japon, et il contient une interview assez importante de plusieurs membres de l’équipe, dont le directeur exécutif / scénariste Tetsuya Takahashi. À un moment donné, Takahashi s’est penché sur une enquête menée auprès des joueurs et a abordé un sujet spécifique concernant l’Origin. Cela l’a amené à mentionner que même si les fans ont des questions et veulent voir certaines choses comme ce qui se passe après la fin du jeu, il leur demande d’attendre pour l’instant et les réponses pourraient suivre dans le futur à travers d’autres jeux Takahashi souhaite garder certaines choses secrètes pour l’instant, ce qui est probable compte tenu de ce que Monolith Soft prévoit pour l’avenir.

