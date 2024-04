Le premier titre d’Ambertail Games accueille les joueurs pour qu’ils s’installent à Amber Isle, un village sympathique rempli de résidents avec lesquels se lier d’amitié, d’objets à fabriquer et à vendre, et d’aventures à vivre sur Nintendo Switch.

Team17 Digital et le développeur de jeux nord-irlandais Ambertail Games, soutenu par Northern Ireland Screen, ont annoncé aujourd’hui un partenariat pour publier la prochaine simulation de gestion de magasin centrée sur les dinoïdes, Amber Isle. Disponible sur Nintendo Switch, Amber Isle accueille les joueurs dans le village éponyme d’Amber Isle, un sympathique village rempli d’un mélange éclectique d’animaux préhistoriques (Paléofolk). En tant que nouveau (et unique) commerçant d’Amber Isle, les joueurs doivent approvisionner leur magasin avec tout ce dont leurs animaux paléo peuvent avoir besoin. Le microraptor a-t-il besoin d’une microchaise ? Le plésiosaure d’un papier imperméable ? Chaque client ayant ses propres besoins et comportements, les joueurs devront marchander, donner des gages et faire des contre-offres pour obtenir le meilleur prix possible, afin de faire de leur boutique un succès retentissant et de sauver Amber Isle de la fossilisation.

Réduite à ses derniers habitants, Amber Isle a connu des jours bien meilleurs, et dans un ultime effort pour la sauver, le maire Clawsworth, un iguanodon grincheux, jette un regard attentif mais cynique sur la nouvelle entreprise, espérant qu’Amber Isle pourra retrouver ses jours de gloire. Après avoir créé leur propre personnage paléo, les joueurs s’aventureront dans le monde d’Amber Isle, passant leurs journées à entretenir leur boutique, à se lier d’amitié avec les habitants et à améliorer suffisamment le village pour convaincre d’autres paléofolks d’y revenir et d’y élire domicile de façon permanente.

Ouvrez votre boutique : Personnalisez, nommez et gérez votre boutique comme vous l’entendez. Utilisez les bénéfices pour débloquer de nouveaux décors, murs, sols et bien plus encore, afin de rendre votre espace unique.

Reconstruisez l’île : Reconstruisez, décorez et débloquez de nouvelles zones à explorer sur l’île d’Ambre. Avec suffisamment d’améliorations, les Paléofolks commenceront à s’installer sur l’île de façon permanente.

Rencontrez vos voisins : L’île d’Ambler abrite 48 Paléofolk différents avec lesquels vous pourrez vous lier d’amitié, notamment des mammifères de l’ère glaciaire, des amphibiens du Permien, des animaux marins, des invertébrés et bien plus encore.

Paléo-you : Exprimez votre penchant pour la préhistoire et créez votre propre Paléofolk – changez vos vêtements, vos emblèmes et vos couleurs pour créer votre paléopersonnage parfait.

Le saviez-vous ? Le Tyrannosaurus rex est plus proche de nous aujourd’hui que le Stegosaurus ? Le T.rex a vécu il y a 66 millions d’années, mais le Stégosaure a vécu plus de 80 millions d’années avant que le T.rex n’existe ! Heureusement pour nous, ce n’est pas ainsi que les choses fonctionnent sur l’île d’Ambre. Notre Paléofolk est composé d’animaux préhistoriques issus de différentes époques géologiques, qui attendent tous de vivre heureux côte à côte sur votre île !