Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 25 au 31 mars 2024) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Ventes jeux :

01./01. [NSW] Princess Peach: Showtime! <ACT> (Nintendo) {2024.03.22} (¥5.980) – 19.612 / 124.432 (-28%)

02./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.055 / 5.781.663 (+25%)

03./02. [PS5] Rise of the Ronin # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2024.03.22} (¥8.164) – 12.080 / 96.865 (-40%)

04./06. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 9.898 / 1.813.645 (+21%)

05./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.464 / 3.491.021 (+13%)

06./10. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 6.569 / 4.270.899 (+6%)

07./14. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 6.497 / 1.306.180 (+35%)

08./12. [NSW] Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 6.189 / 1.029.313 (+17%)

09./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 6.110 / 7.735.293 (-5%)

10./16. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.507 / 5.481.777 (+19%)

Ventes consoles :

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 71.942 | 57.533 | 52.510 | 793.683 | 988.861 | 32.580.339 | | PS5 # | 24.976 | 20.846 | 46.205 | 519.682 | 904.849 | 5.484.539 | | XBS # | 2.113 | 1.376 | 917 | 31.126 | 37.318 | 571.233 | | PS4 # | 107 | 679 | 1.211 | 10.110 | 22.781 | 9.501.169 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 99.138 | 80.440 | 100.907 | 1.354.763 | 1.955.268 | 73.931.278 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 20.269 | 18.272 | 39.836 | 435.101 | 766.382 | 4.733.271 | | PS5DE | 4.707 | 2.574 | 6.369 | 84.581 | 138.467 | 751.268 | | XBS X | 1.443 | 938 | 739 | 19.133 | 12.025 | 264.117 | | XBS S | 670 | 438 | 178 | 11.993 | 25.293 | 307.116 | |NSWOLED| 55.386 | 42.957 | 37.536 | 586.008 | 609.337 | 7.014.166 | | NSW L | 9.188 | 8.302 | 5.983 | 128.819 | 166.514 | 5.802.893 | | NSW | 7.368 | 6.274 | 8.991 | 78.856 | 213.010 | 19.763.280 | | PS4 | 107 | 679 | 1.211 | 10.110 | 22.781 | 7.925.446 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+