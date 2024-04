Le casting japonais présenté jour après jour surTwitter !

Le compte Twitter / X officiel d’Arc System Works publiera chaque jour des vidéos présentant les voix japonaises exclusives aux versions consoles. Les joueurs pourront suivre le compte officiel afin d’avoir un premier aperçu de certaines des scènes du jeu mettant en scène chaque personnage.

Les précommandes digitales pour la Nintendo Switch débutent aujourd’hui !

Les précommandes digitales pour la version Nintendo Switch™ sont disponibles dès aujourd’hui.

Les joueurs peuvent se rendre directement sur la page du jeu sur le site web de Nintendo pour le précommander.

Aperçu du jeu :

Notre protagoniste arrive par hasard dans une mystérieuse bibliothèque et se retrouve acteur malgré lui d’un spectacle dirigé par le directeur de la bibliothèque n’ayant comme enjeu rien de moins qu’un souhait et des vies. Plongez dans ce jeu au gameplay riche et découvrez les mécaniques uniques de Library Battle Simulation, combinant stratégies et jets de dés.

Avec plus de 600 pages d’illustrations numériques et une bande originale disponible à l’écoute entre les combats, les joueurs pourront en plus profiter d’un doublage japonais de qualité inédit pour les versions Nintendo Switch™ et PlayStation®4.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Library of Ruina.