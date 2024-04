Londres, le 11 avril 2024 – Kepler Interactive, premier éditeur au monde à être co-détenu et dirigé par des créateurs et créatrices de jeux, fait aujourd’hui équipe avec plusieurs studios de développement à travers le monde pour dévoiler plusieurs bandes-annonces à l’occasion du tout premier Triple-i Initiative showcase.

Le miaougnifique RPG action de The Gentlebros, Cat Quest III, s’offre de nouvelles séquences de gameplay en plus d’un aperçu de son incroyable cinématique d’introduction animée. Préparez-vous à vivre de minou-bliables aventures de cape et d’épée, seul ou en coopération, pour la sortie de Cat Quest III cet été sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (via Steam).

Développée par Awaceb et primée à plusieurs reprises, l’aventure au grand air Tchia dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch™. Ce bac à sable bienveillant et généreux sortira à la fois en version boîte, en partenariat avec Maximum Games, et en version numérique sur l’eShop de Nintendo le 27 juin 2024. Il est d’ores et déjà possible de précommander le jeu sur l’eShop ou chez les revendeurs participants.