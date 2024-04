Le studio de développement WildArts Studio est sur le point de sortir un patch pour Born Of Bread que nous avons testés ici.

Une mise à jour pour le patch pour Born Of Bread ! Cela contient énormément de réglage de bug ainsi que de nouveaux ajouts, comme un rapide changement de compagnon, un traqueur de trésor sur la carte, un bouton de réparation pour les fichiers de sauvegarde et un mode difficile.

-Le patch de la Nintendo Switch est en train d’être validé par Nintendo et cela répara les soucis de sauvegardes rencontrés par certaines personnes

Ils ont diffusé cette information sur Youtube, X et bien d’autre. Le plus gros soulagement de la version Nintendo Switch est la sauvegarde, il était impossible de sauvegarder puisque le jeu s’arrêtait de fonctionner quand on essayait de sauvegarder.