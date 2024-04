Les abonnés Nintendo Switch Online peuvent maintenant télécharger la version complète de Eiyuden Chronicle: Rising pour y jouer gratuitement du 12 au 18 avril !

Vous pouvez le télécharger depuis la fiche du jeu sur le site de Nintendo.

Eiyuden Chronicle: Rising associe une aventure palpitante au milieu de ruines antiques à l’histoire d’une ville renaissant de ses cendres.

Attirés au tumulus runique voisin par des lentilles et d’autres trésors, nos héros apprennent que la ville s’efforce de se reconstruire après un tremblement de terre et décident de l’aider. En chemin, ils résolvent des conflits opposant des aventuriers passionnés et des habitants méfiants qui préféreraient que le tumulus retrouve son calme habituel. Ils en profitent pour partager l’origine de leur intérêt pour les trésors, renforçant leurs liens par la même occasion.

Vous découvrirez que ce tumulus runique abrite un lourd secret aux conséquences désastreuses pour l’un des personnages. Ce qui commence comme une simple chasse au trésor évolue en une sombre conspiration qui secoue le monde entier et sème des éléments que l’on retrouve dans l’histoire principale d’Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Le jeu présente une partie des personnages d’Eiyuden Chronicle et leurs origines au fil d’éléments d’action palpitants et de tâches captivantes pour la reconstruction de la ville.

Une bonne occasion de découvrir ce jeu, avant la sortie de sa suite, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, attendue pour le 23 Avril 2024 !

