Le site Inazuma Frontière a permis la traduction de la future mise à jour pour la bêta d’Inazuma Eleven : Victory Road à partir des screens partagés sur X par TVPegachan, Sayan et KirineMoe.

Voici les informations fournies par Inazuma Frontière.

La mise à jour nommé « Partie 2 » sera disponible à partir de fin Avril/début Mai.

Des sanctions seront données à ceux qui se déconnectent intentionnellement

Lors de matchs, certains mauvais perdants se déconnectent au cours des parties et il n’y a aucune conséquence pour celui qui se déconnecte. Cette situation est très frustrante pour le joueur qui gagnait. La mise à jour va sanctionner ces déconnexions intentionnelles :

En se déconnectant, vous obtenez une défaite et le joueur toujours présent obtiendra une victoire en compensation.

Les objets obtenus au cours de la partie seront perdus par le joueur se déconnectant

L’option d’abandonner la partie sera ajoutée et permettra de conserver les objets obtenus au cours de la partie, ce qui évitera la perte totale de la partie.

Les déconnexions dues à une connexion instable seront considérées comme une déconnexion interdite.

L’image entourée en rouge est le message pour celui qui s’est déconnecté intentionnellement ou par une connexion instable. Ce message les prévient de la défaite due à cette déconnexion interdite et leur recommande trouver un lieu où la connexion est stable. L’image entourée en vert est le message pour signifier que le joueur adverse s’est déconnecté et que le joueur restant remporte une victoire en conséquence.

Mesures contre le lag

« Le jeu a été optimisé pour réduire le lag : le volume de données échangées entre les joueurs a notamment été divisé environ par 10, ce qui devrait assurer une expérience de jeu plus fluide » – Inazuma Frontière.

Menu Création d’Equipe

Le menu pour composer son équipe a été revu pour être plus facile à naviguer. Au lieu d’avoir une option « déplacer création d’équipe » et plein d’autres rendant le tout inutilement compliqué, ces derniers seront regroupés dans le sous-menu « Entrainer »

Dans le menu Esprits, le tri choisi (par nom, etc.) sera enregistré et non plus réinitialisé à chaque fois que l’on quitte le menu.

Départager les matchs nuls

Lorsque les matchs se terminent par une égalité, c’est match nul et il n’y pas de tir au but, ni de prolongation comme les précédents épisodes de la série. Pour éviter cette « frustration » le jeu ajoute un système de « jugement avancé » au mode compétition qui décidera selon les règles et le déroulement du match. Nous ne savons pas les conditions de victoire en cas de match nul, mais il sera possible d’activer ou de désactiver l’option.

Ajout d’icônes pour comprendre le jeu plus facilement

Les développeurs vont ajouter 6 icônes pour mieux décrire les passifs obtenus à partir des joueurs. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une espèce de système gacha où vous obtenez au cours des matchs des esprits augmentant la « rareté » de votre personnage (vert, bleu, violet, doré, rouge, etc.).

Plus la rareté est importante, plus votre personnage aura des passifs augmentant la puissance de l’équipe. Pour mieux comprendre leur utilité, le jeu ajoute des icônes permettant de savoir quelle stratégie vous voudriez utiliser au cours d’un match. L’image ci-dessous représente (en partant du haut et dans les aiguilles d’une montre) la Justice, le Jeu Agressif, le Lien, la Contre-Attaque, la Tension et la Brèche.

En tout cas les stratégies ont des avantages et des inconvénients selon la stratégie utilisée par l’adversaire. Il faudra attendre la mise à jour pour en savoir plus.

Il y aura des icônes pour les techniques spéciales pour mieux les différencier entre une technique de tir, de gardien, d’attaque et de défense. Comme Inazuma Striker sur Wii, il va y avoir des zones pour vous indiquer la portée de vos techniques de façon plus claire autant pour bloquer un tir qu’effectuer un tir en chaîne par exemple.

Aperçu des uniformes et des crampons

La boutique affichera désormais un aperçu des uniformes, permettant de voir à quoi ils ressembleront sur les joueurs avant de les acheter.

Lors des matchs, vous pourrez voir les différents crampons équipés sur chaque personnage

Quelques réglages sur les tactiques

Les tactiques et les super-tactiques sont actives durant un temps limité. Malheureusement elles avaient des erreurs sur la durée de l’effet (elles duraient trop ou pas assez longtemps). Pour remédier à ça, ils ont fait les changements suivants :

Le compteur ne sera plus mis en pause lors des Focus et des Zones .

Le compteur continuera de tourner lorsque le joueur a le contrôle

Le compteur sera mis en pause lorsque le jeu demande de sélectionner une action

La durée de l’effet sera ajustée en fonction du ralenti pour les Zones

La durée des tactiques seront affichées à l’écran (montrer dans l’image en dessous)

Lorsqu’on appuie sur L pour afficher les techniques, elles seront accompagnées d’icônes ainsi que le temps de recharge pour réutiliser la tactique (montrer dans l’image en dessous)

Vous obtenez les super-tactiques au début du match de façon aléatoire comparé aux tactiques classiques. Le « Mur infranchissable » qui permet d’arrêter tous les tirs sans désavantage est buggé sur la durée de son effet qui sera réglé avec la mise à jour. Son fonctionnement change également, elle ne marchera qu’une seule fois, peu importe que la durée de l’effet ne soit pas écoulée.

Une difficulté « tutoriel » pour l’ordinateur

Pour les nouveaux joueurs, les ordinateurs seront de base dans une difficulté facile où ils n’utiliseront pas les tactiques et ils se procureront moins d’occasions de tirer. Pour désactiver cette option il faudra remplir les objectifs fournis par le jeu (à droite de l’image ci-dessous) et les ordinateurs seront à nouveau actif.

Pour continuer dans le tutoriel, vous aurez de nouvelles vidéos tutorielles qui remplaceront celles présentes sur la version actuelle du jeu.

Les vidéos seront plus courtes, mais vous pourrez passer les dialogues manuellement comparés aux vidéos actuelles qui défilent automatiquement et qu’il faut revisionner entièrement pour avoir l’information que vous auriez manquée. Le jeu ajoute un tutoriel supplémentaire au menu d’aide pour expliquer les zones d’utilisation des techniques (mentionner dans l’ajout des icônes) et leurs temps de recharge

Hors-jeux

L’ordinateur a tendance à se mettre souvent en position d’hors-jeu et les développeurs vont régler ça en réduisant cette possibilité tout en compensant ainsi qu’en améliorant la logique de placement des défenseurs et attaquants. Il faut savoir que la règle du hors-jeu n’existe pas actuellement dans le jeu, mais si les tests sont concluants avec l’IA, la règle du hors-jeu sera implémentée.

Changement de personnage

Lorsqu’on change de personnage avec B, vous verrez une petite flèche au sol comme dans l’image. Elle indiquera précisément quel personnage sera contrôlé.

Taux de brèche et de parade

Les brèches et les parades sont des éléments qui paraissent assez aléatoires lors d’un match, puisque ça peut détruire totalement la défense du goal avec un tir basique ou bloquer un tir surpuissant avec un arrêt normal sans aucune conséquence. Pour éviter cette « injustice » les taux de brèches et de parades seront affichés à l’écran pour prévoir le coup à l’avance.

Les taux seront affichés au-dessus du personnage, avec différentes couleurs selon la valeur : blanc pour 10% ou moins, vert pour 11 à 15%, bleu pour 15 à 20%, violet pour 21 à 25%, jaune pour 26 à 30%, et enfin orange pour 35% et plus. Plus le pourcentage est important, plus vous aurez une chance de provoquer la brèche ou la parade.

Un élément important à prendre en compte est les conditions d’activation de la brèche/parade, en vous rappelant que la tension permet d’activer les techniques spéciales. Pour activer la brèche/parade il faut avoir 30% de sa tension pour avoir une chance que vous fassiez ce tir miraculeux. Si vous avez les 30% avant de tirer le 1er tir, vous avez une chance que la brèche/parade arrive, peu importe ce qui a suivi le premier tir, maintenant il faut avoir 30% tension lorsqu’elle atteint sa cible (le gardien).

Vous pouvez anticiper votre adversaire essayant de faire un tir qui provoque la brèche, en le forçant à épuiser sa tension en-dessous des 30%. C’est une option super intéressante.

Match en ligne

Si la différence de niveau entre les 2 joueurs est trop importante, celui avec le plus petit niveau obtient un bonus d’expérience. À partir de la prochaine mise à jour, ce bonus d’expérience sera affiché clairement au début du match (+250% dans l’exemple ci-dessous).

Vous pourrez consulter les précédents matchs joués par un joueur dans le mode compétition avec l’historique des matchs (voir image ci-dessous). Vous verrez le nom des joueurs, leurs rangs et le nombre de but, ainsi que le mode de jeu (classé, privé, pied d’égalité).

Quelques améliorations dans les menus :

Lors des matchs privés, il n’y a plus besoin d’attendre que les spectateurs confirment pour commencer le match

pour commencer le match Lors des matchs privés, le mot de passe pourra être masqué

Tous les personnages connaîtront une technique au niveau 1

Le curseur pour les tirs sera positionné dans les cages par défaut (pour éviter des situations où le joueur ne remarque pas que le curseur est ailleurs et n’arrive pas à tirer)

Correctifs des bugs

Bug lors des Duels, où les personnages extérieurs au Duel étaient orientés bizarrement

Bug où les joueurs n’allaient pas récupérer la balle lorsqu’elle atterrissait entre deux joueurs

Autres bugs mineurs

Nouveau contenu

En plus de ces améliorations et correctifs, la version 1.1.0 ajoutera du nouveau contenu à la bêta. On en connaissait déjà une partie, mais il y a également quelques surprises au menu :

-Vous pourrez communiquer avec des émoticônes qui seront ajoutés lors des matchs ou pendant la préparation à l’intérieur des salons privés.

Un nouveau personnage sera ajouté : Beta ! (pour la bêta)

L’uniforme de Protocol Omega 2.0 sera également ajouté.

sera également ajouté. Comme précédemment annoncé, l’équipe Maîtres d’Alius sera ajoutée en classe Héros Légendaire (niveau 50 !), et elle disposera de nouvelles techniques.

La version 1.1.0 ajoutera également le Mode histoire, on aura un aperçu de l’aventure avec le 1er chapitre du jeu.

Plein de détails pour terminer

Ces informations ne figuraient pas sur les slides, mais elles ont été évoquées oralement durant la réunion et partagées par les ambassadeurs. Les points les plus intéressants :

La bêta sera disponible jusqu’au 28 juin , et la sortie officielle du jeu sera annoncé en été.

, et la sortie officielle du jeu sera annoncé en été. Il y aura bien du cross-save entre les versions Switch, PS4/5 et Steam de la bêta (c’est-à-dire la possibilité de transférer sa sauvegarde d’une version de la bêta à une autre).

entre les versions Switch, PS4/5 et Steam de la bêta (c’est-à-dire la possibilité de transférer sa sauvegarde d’une version de la bêta à une autre). Il n’y aura pas de bêta sur mobile .

Il a été reconfirmé que le jeu complet aurait bien des commandes tactiles . (Il avait été évoqué par le passé que la bêta n’aurait pas cette option car Level-5 est encore en train d’équilibrer ce mode de jeu.)

. (Il avait été évoqué par le passé que la bêta n’aurait pas cette option car Level-5 est encore en train d’équilibrer ce mode de jeu.) La différence de gains d’objets et de points d’expérience entre le solo et le multijoueur sera réduite dans le jeu final .

Level-5 réfléchit à augmenter les points d’expérience gagnés en solo dans la prochaine mise à jour.

dans la prochaine mise à jour. Ils réfléchissent également à faire descendre les joueurs d’un rang à chaque nouvelle saison de matchs classés.

de matchs classés. Parmi les nouvelles techniques ajoutées, il devrait y avoir des techniques de coups de poing . Level-5 semble avoir l’intention de faire revenir autant d’éléments des précédents jeux que possible.

. Level-5 semble avoir l’intention de faire revenir autant d’éléments des précédents jeux que possible. Il est interdit de partager des images de la Galerie des Succès, mais les fanarts basés sur son contenu sont autorisés.

basés sur son contenu sont autorisés. Level-5 est au courant des erreurs de traduction présente dans les différentes langues, et ils seront corrigés dans la prochaine mise à jour.