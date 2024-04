Nudel Tag, littéralement, la journée des nouilles, est un tout petit jeu multijoueur sorti par Antoine Cherel, un Français qui travaille dorénavant chez Ubisoft. Le jeu est d’abord sorti en décembre 2023 sur Steam et il débarque sur l’eShop de la Nintendo Switch le 4 avril 2024 au prix de six euros. Allons-nous nous amuser sur cette toute petite expérience ?

Un concept accrocheur

Nudel Tag est un jeu multijoueur au concept simple et accrocheur. Nous incarnons des serveurs dans un restaurant de ramen et nous allons nous battre avec nos amis afin d’être le serveur qui apportera la commande au client.

La prise en main est rapide et efficace. Il y a peu de touches et elles s’apprivoisent très vite. Nous allons pouvoir récupérer le plat sur un comptoir, voler les plats de nos adversaires, dasher, et esquiver.

Il suffit de moins d’une minute pour comprendre les rouages de Nudel Tag et le plaisir est immédiat. Nous comprenons que nous sommes limités dans le temps et qu’il faudra tout faire pour réussir à servir les clients en premier.

Servir un client rapporte de l’argent. Cet argent représente le score. Il y a aussi un frigidaire qui nous permet de récupérer des power-ups temporaires.

Nous pourrons alors être invincibles (notre adversaire ne pourra pas voler notre commande) ou gagner un boost de vitesse.

À nous de choisir la meilleure stratégie pour gagner. Allons-nous jouer les fourbes, toujours prêts à voler la recette du concurrent, ou allons-nous chercher un bonus pour être immortel ?

Il y a plusieurs décors qui n’ont finalement que peu d’impact sur le déroulement de notre partie. Vous pourrez être dans un restaurant, à la plage ou à la ville.

Et puis c’est globalement tout ce que Nudel Tag propose. Il y a un mode tournoi où les scores sont additionnés et un mode partie rapide.

Mais un contenu vide

C’est vraiment dommage. Nudel Tag a un super concept, accessible et tout public qui pourrait devenir une de nos références en soirée. Comme nous l’avons déjà dit, nous nous sommes instantanément amusés sur le titre et c’est gage de qualité pour un party-game.

Malheureusement, le manque de contenu et le gameplay finalement assez vide font que nous passons très rapidement à un autre jeu.

Il manque encore beaucoup de choses et nous avons parfois eu l’impression d’un jeu inachevé. Seulement deux power-ups, pas de mutateurs, peu de surprise et des parties qui se ressemblent.

De plus, les deux power-ups ne sont pas très équilibrés. Quand nous nous dirigeons dans le frigidaire, nous croisons les doigts pour tomber sur l’invincibilité qui est clairement bien plus utile que le boost de vitesse.

Il y a vraiment un sentiment de déception qui nous habite en écrivant ces lignes car nous voyons clairement le potentiel de Nudel Tag mais rien ne laisse présager de prochaines mises à jour.

Même pour six euros il est compliqué, à l’heure actuelle, de vous recommander Nudel Tag. Vingt minutes suffiront pour faire le tour de l’expérience. Nous ne voyons pas non plus sortir le jeu en soirée pour le proposer à nos amis. Et là encore, c’est dommage, car il y a clairement un potentiel.

Les graphismes sont sympathiques, colorés et les cartes, même si elles manquent de variétés dans leur level design, sont jolies. Nous avons aimé les designs des personnages et des clients qui ressemblent très étrangement aux Lapins Crétins.

La bande-son est agréable même si ce n’est pas ce que nous remarquons le plus quand nous jouons.

Conclusion 4.2 /10 Nudel Tag est un party-game décevant : celui-ci a un concept simple mais terriblement efficace qui lui permettrait de devenir une référence en soirée. Malheureusement, le jeu a un contenu bien trop léger et un gameplay pas assez poussé et nous restons au maximum vingt minutes dessus avant de s’ennuyer. C’est vraiment dommage de voir un si beau potentiel si peu exploité. LES PLUS Un concept accrocheur

