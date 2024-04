Trois nouveaux jeux rejoignent le line-up pour les membres Nintendo Switch Online ! Cette fois, il s’agit de Wrecking Crew ’98, Amazing Hebereke et SUPER R-TYPE, tous issus de la gamme SNES.

Le Japon a droit à quelque chose d’un peu différent. Les jeux japonais auront SUPER R-TYPE, Battletoad in Battlemaniacs, Marvelous : Mōhitotsu no Takarajima, et Wrecking Crew ’98.

Petit point sur le jeu le moins connu chez nous: « Marvelous: Another Treasure Island » est un jeu d’aventure développé par Nintendo EAD et édité par Nintendo. Il est sorti exclusivement au Japon sur la Super Nintendo Entertainment System (Super Famicom) en 1996. Le jeu a été dirigé par Eiji Aonuma, qui est devenu plus tard célèbre pour son travail sur la série « The Legend of Zelda ».

L’histoire de Marvelous se déroule sur une île tropicale, où trois jeunes garçons nommés Dion, Max et Jack partent à la recherche d’un trésor légendaire caché quelque part sur l’île. Le jeu se déroule principalement à travers des écrans fixes représentant différents environnements de l’île, tels que la jungle, les plages et les grottes.

Le gameplay de Marvelous est axé sur l’exploration, la résolution d’énigmes et l’interaction avec les personnages non-joueurs. Les joueurs doivent utiliser les compétences spécifiques de chaque personnage pour progresser dans le jeu. Par exemple, Max est bon en escalade, Jack peut nager, et Dion est capable de creuser. Les joueurs doivent souvent coopérer entre les trois personnages pour surmonter les obstacles et découvrir de nouveaux secrets sur l’île.

Marvelous a été salué par la critique pour son histoire captivante, ses énigmes stimulantes et son atmosphère charmante. Bien qu’il n’ait jamais été officiellement localisé en dehors du Japon, il a acquis une certaine notoriété parmi les fans de jeux rétro pour son gameplay unique et son esthétique visuelle attrayante.