De nouvelles précommandes ont dévoilées pour The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer et The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With qui sont tous deux en bonne voie pour une sortie au moins en anglais chez nous. « The Quintessential Quintuplets » est à l’origine un manga écrit et illustré par Negi Haruba. Il a été publié pour la première fois en 2017 dans le magazine Weekly Shōnen Magazine de Kodansha au Japon.

The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer est sorti au Japon en mars 2021, il est adaptation de l’une saison de l’anime. Five Memories Spent With You a ensuite été lancé en juin 2022 et reprend lui l’histoire d’un des films. The Quintessential Quintuplets : Five Promises Made with Her est également sorti au Japon en septembre dernier, mais il n’est pour le moment pas annoncé chez nous, même en rumeur.

À noter également que Spike Chunsoft proposera un « Double Pack » pour les romans visuels The Quintessential Quintuplets sur Nintendo Switch.

L’histoire de The Quintessential Quintuplets tourne autour de Fuutarou Uesugi, un lycéen brillant mais financièrement pauvre, qui est embauché comme tuteur pour cinq sœurs identiques : Ichika, Nino, Miku, Yotsuba et Itsuki Nakano. Chacune des quintuplées a sa propre personnalité distincte et ses propres intérêts, ce qui ajoute une dynamique intéressante à l’histoire. Alors que Fuutarou tente d’aider les sœurs à réussir à l’école, il se retrouve également pris dans des situations romantiques compliquées avec chacune d’elles.

L’adaptation animée a contribué à augmenter la popularité de la série, en particulier auprès des fans internationaux. Elle a été diffusée pour la première fois en 2019 et a reçu des critiques positives pour son animation de qualité et son doublage. Une deuxième saison de l’anime a été diffusée en 2021, suivie d’une troisième saison prévue pour 2022.

Au début de l’histoire, Fuutarou est embauché comme tuteur pour les quintuplées Nakano, qui ont toutes des difficultés scolaires et des personnalités très différentes. Fuutarou rencontre de nombreux obstacles en essayant de les aider, en particulier parce que Nino est réticente et méfiante envers lui. Toutefois, au fil du temps, les relations entre Fuutarou et les sœurs commencent à s’améliorer. Il développe des liens étroits avec chacune d’elles, même si cela n’est pas toujours facile. Il découvre également que les quintuplées ont des problèmes familiaux non résolus, notamment des tensions avec leur père.

Chacune des sœurs développe des sentiments pour Fuutarou à sa manière :

Ichika : Elle est la première à montrer des signes d’intérêt pour Fuutarou, mais elle se sacrifie souvent pour le bien de ses sœurs. Elle décide de renoncer à ses propres sentiments pour aider Miku, qui a également des sentiments pour Fuutarou.

Nino : Après avoir été méfiante et hostile envers Fuutarou, Nino commence à développer des sentiments amoureux pour lui. Elle finit par avouer ses sentiments, ce qui crée une certaine tension au sein du groupe.

Miku : Miku admire secrètement Fuutarou depuis le début. Elle se rapproche de lui et lui avoue finalement ses sentiments, mais elle est dévastée d'apprendre qu'il ne peut pas lui donner une réponse claire à cause de ses sentiments pour les autres sœurs.

Yotsuba : Yotsuba est la plus altruiste des quintuplées et met souvent les besoins des autres avant les siens. Elle a également des sentiments pour Fuutarou, mais elle les cache à cause de sa loyauté envers ses sœurs.

Itsuki : Itsuki est la plus réservée en ce qui concerne ses sentiments, mais elle finit par se rendre compte qu'elle aime aussi Fuutarou. Elle est la dernière des quintuplées à avouer ses sentiments.

Au fur et à mesure que l’histoire avance, des secrets sur le passé des quintuplées et sur leur famille sont révélés. On découvre que leur mère est décédée lorsqu’elles étaient jeunes, ce qui a laissé un vide émotionnel dans leur vie et a contribué à leurs problèmes familiaux. Le père des quintuplées, qui était initialement absent, revient dans leur vie, ce qui crée des tensions supplémentaires. Fuutarou tente d’aider les sœurs à réconcilier avec leur père et à surmonter leurs traumatismes familiaux.

Vers la fin de l’histoire, Fuutarou se rend compte qu’il a des sentiments profonds pour l’une des quintuplées, mais il a du mal à choisir à cause de ses liens étroits avec toutes les sœurs. Finalement, il prend une décision surprenante qui conduit à un dénouement romantique. Dans le dénouement, on apprend que la quintuplée choisie par Fuutarou est Yotsuba. Ils se confessent mutuellement leurs sentiments et commencent à sortir ensemble. Les autres quintuplées trouvent également leur propre chemin vers le bonheur, que ce soit en poursuivant leurs études, leur carrière ou en trouvant l’amour. La série se termine sur une note positive, avec les quintuplées et Fuutarou prêts à affronter l’avenir ensemble, tout en conservant les précieux souvenirs de leurs années passées ensemble.