Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Amnesia: Collection – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Anodyne 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Arise: A Simple Story – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Bang-On Balls: Chronicles – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Battle Chef Brigade – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Bendy and the Ink Machine – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Blasphemous – $9.99 (prix de base : $24.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Blue Fire – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Brigandine: The Legend of Runersia – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Brotato – $3.99 (prix de base : $4.99)

– Cat Cafe Manager – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $13.39 (prix de base : $19.99)

– Crown Trick – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Crymachina – $39.59 (prix de base : $59.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Death Squared – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Dicey Dungeons – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Dreamscaper – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Dredge – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Eiyuden Chronicle: Rising – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Epic Chef – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Figment – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Figment 2 – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Fisti-Fluffs – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Gotta Protectors: Cart of Darkness – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Greak: Memories of Azur – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Hot Wheels Unleashed 2 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Kao the Kangaroo – $10.49 (prix de base : $29.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base : $19.95)

– Manifold Garden – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Sanctuary – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Moving Out 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Narita Boy – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Project Highrise – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : $16.49)

– Riverbond – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Rogue Heroes – $4.99 (prix de base : $19.99)

– RPG Maker MV – $14.99 (prix de base : $49.99)

– RPG Time – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Skul: The Hero Slayer – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Spelunky – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Spelunky 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sword of the Vagrant – $3.99 (prix de base : $9.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $14.99 (prix de base : $49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – $24.99 (prix de base : $49.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base : $19.99)

– The Knight Witch – $6.79 (prix de base : $19.99)

– The Legend of Heroes: Trails into Reverie – $39.99 (prix de base : $59.99)

– The Legend of Nayuta: Boundless Trails – $27.99 (prix de base : $39.99)

– The Serpent Rogue – $1.99 (prix de base : $19.99)

– The Sinking City – $7.49 (prix de base : $49.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Tools Up – $1.99 (prix de base : $19.99)

– To the Rescue – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Ultimate Chicken Horse – $6.74 (prix de base : $14.99)

– Urban Flow – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base : $29.99)