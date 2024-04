Les fans pourront jouer au jeu vidéo MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. MAXIBOOT ON et construire leur propre RX-F8-2 GUNDAM dans 6 cinémas français

Paris, le 16 avril 2024 – Le film d’animation Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM sera diffusé en exclusivité en France, en Belgique et au Luxembourg les 27 et 28 avril 2024. En plus de la diffusion du film, des ateliers autour de la licence Gundam seront présents dans 6 cinémas français, un rendez-vous à ne pas rater pour tous les fans de l’Anime.

Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM est un film d’animation mecha japonais de 2024 produit par Bandai Namco Filmworks et son studio d’animation Sunrise et réalisé par Mitsuo Fukuda. Le film a attiré 2,5 millions de spectateurs au Japon, ce qui fait de lui le film numéro 1 de la série Gundam au box office ! Les fans pourront également retrouver dans les cinémas CGR Paris-Lilas, CGR Blagnac, CGR Bordeaux, CGR Brignais, CGR Torcy et Kinepolis Lomme le jeu vidéo MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. MAXIBOOST ON ainsi qu’un atelier découverte GUNPLA pour construire son propre RX-78-2 GUNDAM.