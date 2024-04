On apprend aujourd’hui un petit report pour World of Goo 2 qui devait faire son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch le 23 mai. Le jeu est reporté au 2 aout, une période un peu plus propice à une belle sortie sans affronter les gros mastodontes. Un peu de temps aussi pour peaufiner le jeu.

Cette suite World of Goo propose encore plus de goo ! Utilisez votre imagination et les propriétés de ces créatures visqueuses vivantes pour construire des ponts, des tours, terraformer le terrain ou encore pour alimenter des machines volantes. Découvrez de nouvelles boules de goo aux propriétés uniques qui peuvent par exemple exploser, s’agrandir ou encore se contracter, et venez à bout de plus de 64 niveaux dans un monde périlleux basé sur la physique.

We are pumping so much Goo into World of Goo 2, that we need to enhance the game's launch date by moving it to Aug 2, 2024. We are proud to offer you this enhancement free of charge! Seriously, though: We appreciate your patience. https://t.co/MYHYRhZQi5 pic.twitter.com/KhYfgnBJqB

— Tomorrow Corporation (@TomorrowCorp) April 16, 2024