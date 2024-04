Avec trois modes de jeu différents – « Giganto Games », « Personnalisé » et « Défi » – ce jeu s’adresse à tous les types de joueurs, qu’ils préfèrent jouer l’histoire hilarante des Giganto Games, créer leur propre tournoi sur mesure ou se lancer dans une compétition amicale avec leurs amis ou leur famille. Les 8 sports peuvent être pratiqués dans chaque mode de jeu, avec un mini-jeu supplémentaire « Giganto Mayhem » disponible uniquement en mode Challenge, où les joueurs peuvent prendre le contrôle de Giganto lui-même pour la toute première fois dans un jeu vidéo.

Stephanie Malham, PDG d’Outright Games, a déclaré : « C’est un plaisir de travailler à nouveau avec nos amis de Cyber Group Studios et de revenir dans ce monde avec Gigantosaurus : Dino Sports. La marque s’est tellement développée depuis notre première collaboration en 2020 et, de la même manière, il s’agit de notre jeu Giganto le plus ambitieux à ce jour, avec un gameplay dynamique et unique et une histoire qui ressemble à un épisode interactif pour que tous les fans puissent en profiter.«

Thierry Braille, vice-président de la division jeux vidéo et interactifs, et Dominique Bourse, directeur général de Cyber Group Studios, ont déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Outright Games pour le troisième jeu vidéo de la série Gigantosaurus. Bien que nous ayons exploré l’idée d’un tournoi sportif dans un épisode de la série télévisée, nous sommes vraiment ravis de permettre aux fans de découvrir le plaisir des jeux Giganto dans un jeu amical, compétitif et entièrement interactif, lorsque Gigantosaurus : Dino Sports sortira cet été.«