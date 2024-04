Breakout Birdie Puzzle 1 et 2 sont sortis le 30 novembre 2023 sur Switch. Breakout Birdie Puzzle 1 est sorti à l’origine sur Android le 1 décembre 2016 et Breakout Birdie Puzzle 2 est sorti le 27 juillet 2020. Il a été développé par ISOL GAMES et édité par Thalamus Digital.

ISOL GAMES est une équipe de développeur se trouvant à Markham au Canada. Le premier jeu développé est Breakout Birdie Puzzle 1. Il n’y a aucune date connue de la création de l’entreprise et ils n’ont aucun réseau social à part une adresse électronique.

Thalamus Digital est un développeur/éditeur se situant à Broadstairs au Royaume-Uni et ils ont créé l’entreprise le 27 juin 2017. Ils ont récemment publié Alien Death Mob (que nous avons testé) et ils ont pu développer des jeux comme Block Droppin Blitz sur Android.

Des puzzles et encore des puzzles…

Breakout Birdie Puzzle n’a pas d’histoire à mettre en avant, donc on passe directement à son gameplay. Comme le nom l’indique c’est un jeu de puzzle où vous aurez plusieurs cubes de couleur éparpillés partout sur l’écran. Le but sera de rassembler les cubes étant de la même couleur afin qu’ils soient les uns à côté des autres. Vous pourrez déplacer les blocs d’une case à une autre uniquement, mais vous aurez des mécaniques de jeux supplémentaires qui s’ajouteront au fur et à mesure de « l’aventure ». Les puzzles seront bien plus difficiles avec l’ajout des mécaniques comme des blocs qui ne peuvent pas bouger, échanger de place deux blocs éloignés et il y a 3 autres mécaniques qui apparaîtront, à vous de les découvrir

Il y a plusieurs modes de jeu, Endless, Timed, Challenge et Campaign. Endless est un mode de jeu où vous continuerez de jouer indéfiniment jusqu’à perdre. Timed est un contre-la-montre où il faudra résoudre un maximum de puzzle dans le temps limité avec aucune restriction. Le mode Challenge propose un puzzle difficile à résoudre qu’il faut résoudre dans le temps imparti. La Campaign est juste une suite de niveau, plus ou moins difficile avec la restriction d’un nombre de mouvements limité. Moins vous utilisez de mouvements disponibles, plus vous aurez de chance d’avoir les 3 étoiles. Le jeu n’est qu’une suite de puzzle avec quelques mécaniques qui s’ajoute de temps en temps, mais ça reste répétitif à souhait.

Breakout Birdie Puzzle 1 & 2 sont presque identiques à tous les niveaux (les menus, les musiques sont identiques) les puzzles marchent de la même manière. Il n’y a qu’une différence : dans Breakout Birdie Puzzle 2, il y a un puzzle où il faut remplir toutes les cases transparentes de bloc en faisant un chemin sans qu’il repasse deux fois par la même case.

Une interface et de la musique, formidable…

Les graphismes sont ultra simples, c’est pauvre en assets et vous aurez déjà tout vu en quelques minutes. Les animations sont justes des fondus au noir et vous pourrez compter le nombre d’animation existante sur vos mains. Les musiques ressemblent à tout et à rien, vous aurez l’impression d’avoir déjà entendu ces musiques quelques parts. Le sound design existe, c’est le même problème que les musiques.

Vous vous ennuierez plus vite que votre ombre

Techniquement le jeu est infini avec le mode Endless, mais c’est ultra répétitif vous verrez forcément deux niveaux qui se ressemblent. Pour la campagne, c’est 120 niveaux par Breakout Birdie Puzzle, donc 240 niveaux au total.

Conclusion 3 /10 Breakout Birdie Puzzle 1 et 2 sont des clones à un détail près. C’est très feignant sur les graphismes et les musiques, rien n’est à garder. Les puzzles sont sympas, mais ultra répétitifs. Tel un Candy Crush, vous y jouerez un moment puis vous arrêtez d’y jouer malgré qu’il ait une durée de vie interminable. Breakout Birdie Puzzle 1 et 2 sont des jeux mobiles et il n’y aucune bonne raison de le prendre sur la Nintendo Switch (aucun changement par rapport à sa version mobile). LES PLUS Les puzzles sont sympas (mais)

Les puzzles sont sympas (mais) La durée de vie est importante (mais)

La durée de vie est importante (mais) Les nouvelles mécaniques de jeu sont intéressantes LES MOINS (mais) Les puzzles sont également ultra répétitifs

(mais) Les puzzles sont également ultra répétitifs (mais) La durée de vie est infinie, mais on s’ennuie vite

(mais) La durée de vie est infinie, mais on s’ennuie vite Les graphismes et ses animations sont minimalistes

Les graphismes et ses animations sont minimalistes La musique et le sound design sont des musiques qu’on a pu entendre ailleurs

La musique et le sound design sont des musiques qu’on a pu entendre ailleurs La version Nintendo Switch n’a aucune bonne raison d’exister vu qu’il n’y a aucun changement par rapport à sa version mobile

La version Nintendo Switch n’a aucune bonne raison d’exister vu qu’il n’y a aucun changement par rapport à sa version mobile Breakout Birdie Puzzle 1 et 2 coûtent 0,79€ chacun sur mobile, alors que ceux sur mobile coûte 4€ chacun. Détail de la note Gameplay 0

Graphisme 0

Musique 0

Durée de vie 0