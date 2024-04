– Précommandes et démo jouable, aujourd’hui sur Nintendo Switch –

Londres, le 17 avril 2024 – Matous sur le pont ! The Gentlebros et Kepler Interactive ont profité du Nintendo Indie World Showcase pour annoncer la date de sortie de Cat Quest III : le RPG action 2,5 D en monde ouvert prendra la mer le 8 août 2024 sur Nintendo Switch™. Cat Quest III larguera également ses amarres sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (via Steam) le même jour, qui est également la journée internationale du chat dans le monde entier !

Les vastes étendues marines des Chat-raïbes sont aussi belles que dangereuses pour les apprentis pirates. Explorez cet archipel pittoresque et partez à la rencontre de personnages miaou-stérieux dans votre quête pour retrouver l’Étoile du Nord : reliez les cavernes obscures et les mystérieux donjons sur votre extraordinaire rafiot, dont les majestueuses voiles feront votre fierté. N’ayez pas peur des pirates qui constellent ces contrées paradisiaques : seul ou à deux en coopération, vous en ferez de la pâtée pour chat grâce à vos canons bavards et leurs différents types de munitions.

Un chat échaudé ne craint pas nécessairement l’eau froide : testez votre patte marine avec la démo jouable de Cat Quest III, disponible dès maintenant sur Nintendo Switch. Promenez vos moustaches dans les premières zones du jeu, semez la zizanie sur quelque île tropicale et faites la causette avec certaines des sémillantes énergumènes qui arpentent cet univers bigarré. C’est encore plus drôle à deux : chacun son Joy-Con dans le mode coopératif local, qui multiplie le fun de cette aventure minou-bliable par deux !

Cette « aventure au poil ! » (Chatounet Magazine), véritable « délire coop à se friser les moustaches » (Félix et ses potes) sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (via Steam) le 8 août 2024.