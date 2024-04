Le 17 avril 2024 – Reigns Beyond vient tout juste de sortir de l’orbite d’Apple Arcade ! Le jeu de cartes narratif s’envole aujourd’hui pour de nouveaux horizons cosmiques sur PC et Switch !

Développé par Nerial et édité par Devolver Digital, cet épisode sci-fi de la série aux millions d’exemplaires vendus promène désormais sa mécanique emblématique aux quatre coins du cosmos. Pour l’amour du rock !

Suivez un groupe de musique à l’occasion de sa grande tournée intergalactique : concerts, recrutement de nouveaux membres et autres rencontres cosmiques extraordinaires sont au programme de cette aventure bourrée de pièges et d’humour. Attention à la glissade, elle se traduit bien souvent par une mort atroce dans la froideur intersidérale.

Avec plus de 1700 cartes pour façonner son histoire, des tas de personnages rocambolesques avec lesquels interagir et des affrontements spatiaux à couper le souffle, Reigns Beyond swipe là où aucun autre Reigns n’a swipé auparavant.

Découvrez Reigns Beyond sur PC et Nintendo Switch dès aujourd’hui.