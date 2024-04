Letchworth, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 18 avril 2024 : Blaze Entertainment et Maximum Entertainment France ont la joie d’annoncer une refonte de la gamme de consoles de jeux rétro Evercade, qui offre un moyen plus simple et plus accessible de découvrir Evercade et son écosystème de cartouches physiques.

La gamme Evercade -R verra les deux consoles de base d’Evercade (l’Evercade VS et l’Evercade EXP) bénéficier d’un nouveau look, d’un emballage simplifié et d’un bundle contenant la toute nouvelle cartouche Tomb Raider Collection 1. Evercade est un écosystème de jeu rétro qui utilise des jeux sous licence officielle d’éditeurs et propriétaires, réunis sur des cartouches physiques Evercade à collectionner. Chaque sortie comprend la cartouches de jeu, une boîte en plastique au format unique et un manuel en couleur, comme les jeux d’antan. Depuis son lancement en 2020, Evercade a sorti trois consoles principales, des éditions limitées de ces consoles et plus de 50 collections de jeux physiques Evercade. L’Evercade VS-R et l’Evercade EXP-R sont les nouvelles itérations de la gamme de matériel de jeu rétro d’Evercade, populaire et récompensée, conçues pour accueillir de nouveaux fans dans notre écosystème en pleine croissance.

Evercade VS-R L’Evercade VS-R est désormais disponible en gris anthracite avec des accents turquoise sur la LED frontale et le bouton Power. L’Evercade VS-R dispose toujours d’un double emplacement pour cartouche et de quatre ports USB pour le multijoueur local. La sortie HDMI en fait le meilleur moyen de jouer à des jeux rétro sur votre téléviseur ou votre moniteur avec une résolution de 1080p. Le firmware de la console inclut désormais l’option de rotation de l’écran TATE, ce qui signifie que si votre moniteur ou votre téléviseur le supporte, vous pouvez désormais jouer à des jeux verticaux sur un grand écran pour un meilleur effet. La connectivité WiFi vous permet de mettre à jour le firmware de votre console en toute simplicité. Le pack Evercade VS-R comprend une manette (également en gris anthracite avec des accents turquoise), un câble d’alimentation micro-USB, un câble HDMI et la cartouches Evercade Tomb Raider Collection 1, utilisant notre nouveau format Giga Cart. Evercade EXP-R L’Evercade EXP-R a subi de nombreuses modifications par rapport à l’Evercade EXP d’origine afin de réduire son coût. L’Evercade EXP-R est le meilleur moyen de jouer aux cartouches Evercade en déplacement, l’accent étant désormais mis purement sur l’expérience de jeu portable. La console est également disponible en gris anthracite avec des accents turquoise sur les boutons Menu, Start et Select, ainsi que sur le bouton d’alimentation. L’arrière de la console est désormais texturé pour offrir un confort supplémentaire lors des sessions de jeu prolongées. Comme le modèle précédent, l’Evercade EXP-R intègre également le WiFi pour faciliter les mises à jour, ainsi que le bouton TATE en bas, pour vous permettre de faire pivoter votre console et de jouer à des jeux verticaux facilement et avec un ratio d’écran fidèle. L’Evercade EXP-R sera livrée avec un câble de charge USB-C et la collection Tomb Raider 1. Le prix de l’Evercade EXP-R est également désormais plus bas, invitant les nouveaux joueurs à se lancer dans l’aventure rétro Evercade. Tomb Raider Collection 1 apporte la franchise d’aventure classique 32 bits à Evercade.

Trois jeux classiques disponibles sur une seule collection de cartouches physiques.

La collection comprend les trois versions originales de Tomb Raider, Tomb Raider II Starring Lara Croft et Tomb Raider III : Adventures of Lara Croft.

Livrée avec un manuel en couleur et compatible avec tous les appareils Evercade et Super Pocket.

Sortie en juillet 2024, disponible en précommande le 30 avril 2024. Les titres classiques de l’ère 32 bits des consoles de jeu arrivent sur Evercade avec Tomb Raider Collection 1 ! Blaze Entertainment a annoncé un nouveau partenariat avec Crystal Dynamics pour apporter ses jeux classiques sur les cartouches Evercade, en commençant par la franchise emblématique – Tomb Raider. La collection comprend les trois premiers jeux de la licence culte, disponibles sur une seule cartouche Evercade. Cette cartouche sera disponible en précommande à partir du 30 avril 2024 et sortira le 31 juillet 2024. Tomb Raider est le jeu qui a défini toute une ère de jeux en 3D et qui a marqué le début de l’ère classique des aventures de Lara Croft. Sorti à l’origine en 1996, cette aventure a fait découvrir au monde entier les paysages exotiques et les trésors mythologiques de Lara, ainsi que les jeux de plateforme et de résolution d’énigmes qui définissent le genre. Les suites Tomb Raider II et Tomb Raider III, sorties respectivement en 1997 et 1998, sont également incluses dans la collection dans leur version originale pour consoles 32 bits. Les jeux présentent de nombreux lieux du monde entier et sont proposés sur Evercade en tant que jeux complets tels qu’ils étaient lors de leur sortie. Tous les jeux utilisent l’interface Evercade, ce qui signifie que vous aurez accès à six emplacement de sauvegarde rapide par jeu. Cette cartouche est la première à utiliser le format « Giga Cart », la nouvelle cartouche à grande mémoire d’Evercade. Accessoires et informations complémentaires Comme d’habitude avec les collections de cartouches Evercade, les trois jeux seront livrés sur une seule cartouche physique, protégée dans un boîtier rigide (numéroté 40 de la catégorie rouge correspondant aux jeux de console) et comprendront également un manuel en couleur. Ces cartouches seront jouables sur tous les systèmes Evercade, y compris la console portable originale, Evercade VS, EXP et Super Pocket HyperMegaTech!. Tomb Raider Collection 1 sera également disponible en bundle avec la gamme de matériel Evercade -R : l’Evercade VS-R et l’Evercade EXP-R. La sortie de ces consoles est également prévue pour le 31 juillet 2024, et elles sont disponibles en précommande à partir du 30 avril 2024. Les manettes Evercade VS-R seront également disponibles séparément. L’Evercade VS-R prend également en charge les manettes d’Evercade VS existantes (désormais appelées manettes Evercade VS Classic) et de nombreuses manettes de jeu tierces. Il existe quelques différences essentielles entre l’Evercade EXP-R et l’Evercade EXP. Suite à la conclusion de notre accord de licence pour l’Evercade EXP, l’Evercade EXP-R n’inclura pas les 18 titres intégrés en bonus de Capcom. Ceux-ci seront toujours disponibles sur l’Evercade EXP pour les nouveaux et anciens propriétaires. L’Evercade EXP-R est également optimisée pour le jeu en déplacement, car beaucoup de nos fans préfèrent cette méthode de jeu, que ce soit en voyage ou sur le canapé. C’est pourquoi la sortie Mini-HDMI a également été supprimée de l’Evercade EXP-R et ne prend pas en charge la sortie TV. Les deux consoles auront accès au dernier firmware unifié pour nos appareils, qui a été déployé le 11 avril 2024. Cela signifie que l’expérience utilisateur sur toutes les consoles est désormais comparable avec les mêmes fonctionnalités, à l’exception des titres bonus à double emplacement de cartouche (exclusifs à l’Evercade VS et l’Evercade VS-R) et des Namco Museum Collections 1 & 2 qui sont des cartouches exclusives aux consoles de poche. Les deux consoles seront également livrées avec la même cartouche Evercade Tomb Raider Collection 1, qui sera également disponible séparément. Avec ce rafraîchissement des consoles de jeux rétro, les consoles Evercade EXP et Evercade VS existantes entreront dans leur phase de fin de vie et ne seront plus produites. Elles continueront à être prises en charge par des mises à jour de micrologiciels, et les garanties nouvelles et existantes continueront à s’appliquer aux achats de matériel auprès des revendeurs Evercade agréés, avec les exigences habituelles en matière de service à la clientèle. Vous pouvez toujours acheter ces dispositifs auprès des revendeurs Evercade tant que les stocks le permettent. À propos d’Evercade

Depuis son lancement en 2020, la bibliothèque de cartouches Evercade s’est enrichie de plus de 500 jeux rétro sous licence officielle, répartis dans plus de 50 collections de cartouches physiques. Jouez à des titres rétro issus de plus de cinq décennies de jeux sur consoles de salon, depuis les premières générations des années 70 jusqu’à l’avènement des jeux 8 bits dans les années 80, l’explosion des 16 bits dans les années 90 et les jeux 3D révolutionnaires des consoles 32 et 64 bits. Evercade propose également des titres pour ordinateurs domestiques, avec le meilleur de la scène informatique des années 80 et 90, avec les collections THEC64, Amiga et bien d’autres. L’arcade est également chez elle sur Evercade avec des jeux d’arcade sous licence facilement jouables sur une cartouche, pas de pièces de monnaie, pas de ports, juste d’excellents jeux nostalgiques. Evercade propose également de nombreux titres indépendants conçus pour le matériel rétro, ainsi que plusieurs collections présentant de tout nouveaux jeux issus du développement de jeux indépendants, le tout sur notre écosystème de cartouches physiques. Le matériel Evercade permet de lire ces cartouches avec de nombreuses fonctionnalités que les joueurs modernes apprécient, comme les sauvegardes et chargements rapides, les options de taille d’écran, les thèmes et les cadres, ne nécessitant aucune installation ou connaissance technique des logiciels d’émulation ou des appareils. Chaque cartouche s’insère simplement dans un Evercade et fonctionne. Elles sont également intercompatibles, ce qui signifie que votre jeu sauvegardé sur une cartouche peut être récupéré lorsqu’il est inséré dans n’importe quel autre Evercade ou Super Pocket HyperMegaTech!. Pas de téléchargement de jeux ou de magasins numériques, c’est l’expérience de jeu classique et nostalgique. Les consoles Evercade EXP-R et Evercade VS-R ainsi que la cartouche Evercade #40 Tomb Raider Collection 1 seront disponibles en juillet 2024. Les précommandes seront ouvertes dès le 30 avril 2024.