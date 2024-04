Certains jeux arrivent à nous attirer par leur direction artistique. OTXO, avec ses graphismes en noir et blanc léchés, en fait partie. Le jeu est un shooter avec quelques éléments de roguelite qui ressemble par bien des aspects à Hotline Miami. Il est développé par Lateralis Heavy Industries, un studio qui recrute uniquement l’Américain Nathan Haddock. Sorti en 2023 sur PC, OTXO débarque sur consoles dont la Nintendo Switch le 28 mars 2024. Le jeu est disponible sur l’eShop au prix de quinze euros. Une bonne raison pour se laisser tenter ?

Un shooter nerveux et efficace

Dans OTXO, nous incarnons un homme, sans identité ni visage, échoué sur la plage. Nous sommes devenus un oxto, une créature vouée à mourir éternellement.

Notre objectif est simple, nous allons devoir parcourir des salles peuplées d’ennemis. Il faudra tous les tuer pour accéder à de nouvelles salles, jusqu’au boss.

Une fois ce dernier vaincu, rebelote, il faudra décimer des ennemis encore plus forts, qui seront accompagnés d’autres ennemis, et le tout, jusqu’à la fin.

OTXO est un shooter à la prise en main très rapide. Votre personnage peut tirer, recharger, récupérer des armes au sol, esquiver, mais aussi se concentrer. La concentration permet de ralentir le temps afin notamment d’esquiver les balles.

Vous pourrez aussi donner des coups de pied qui permettront d’ouvrir les portes et de venir à bout des ennemis.

Entre chaque salle et au début de chaque partie, vous pourrez aussi accéder à un bar dans lequel vous trouverez un barman qui vous donnera une amélioration le temps de la partie contre quelques piécettes.

Vous trouverez aussi une femme qui permettra d’acheter de nouveaux cocktails (et donc de nouvelles améliorations).

Certaines d’entre elles permettent de renvoyer la balle en donnant des coups de pied, d’autres augmentent notre vie alors que certaines peuvent même nous fournir un chien de combat.

Nous récupérons des pièces sur les ennemis que nous tuons. Elles durent le temps d’une partie et il faudra donc choisir astucieusement : faut-il prendre une amélioration temporaire ou acheter de nouvelles compétences pour les prochaines parties ?

Entre temps, nous allons en découvrir un peu plus sur le lieu dans lequel nous évoluons en récupérant des pages d’un journal de bord.

Et c’est à peu près tout le gameplay d’OTXO. Dans sa partie shooter, le jeu est très intéressant, à la fois nerveux et stratégique. Comme les armes n’ont que peu de munitions, il faudra toujours réussir à avoir une autre arme sous le coude pour ne pas perdre un affrontement.

Mais une partie roguelike pas assez étoffée

La concentration est aussi intéressante et permet de nous sortir de pas mal de situations mal embarquées. Il y a vraiment un côté addictif au moment de la découverte du jeu.

Les ennemis sont aussi intéressants et les phases de boss très réussies. Les patterns sont variés et mettent nos talents à l’épreuve sans que le jeu ne soit impossible.

En revanche, la partie roguelike d’OTXO est beaucoup moins intéressante. Le jeu manque de contenu et il suffit de quelques heures pour trouver l’aventure répétitive.

Les salles sont toujours les mêmes, les ennemis comme les boss se répètent et l’expérience devient de plus en plus monotone. Il manque beaucoup de choses pour que le jeu puisse répondre aux attentes des habitués du roguelike.

L’histoire développée est aussi très anecdotique même si elle n’est pas essentielle pour pouvoir se lancer dans l’aventure.

Malgré ces défauts, OTXO est un bon jeu qui se démarque du lot, notamment grâce à sa direction artistique. L’univers noir et blanc combiné au rouge sang est magnifique et mérite le coup d’œil.

La bande-son n’est pas en reste et réussit à se démarquer elle aussi avec ses musiques rythmées presque frénétiques qui accompagnent bien la violence du titre.

Est-ce que le jeu vaut quinze euros ? Tout dépend. Si vous êtes fans d’action et que la répétitivité ne vous dérange pas, alors oui. Si vous êtes plutôt roguelike et que vous souhaitez que chaque partie se démarque de l’autre, alors OTXO pourrait vous frustrer.

Notez cependant que le jeu est disponible à douze euros sur Steam, et si jouer en mode portable ne vous intéresse pas, alors peut-être qu’il faudrait se tourner vers la version PC.

Nous vous joignons une vidéo de vingt minutes pour que vous puissiez vous faire une idée du jeu.

Conclusion 7.8 /10 OTXO est un bon jeu d’action roguelike qui se démarque par une sublime direction artistique et une bande-son frénétique. Si la partie shooter est parfaitement maîtrisée, le jeu risque cependant de décevoir les fans de roguelike qui trouveront l’expérience et son gameplay finalement pas assez poussés. LES PLUS Un très bon jeu d’action

Un très bon jeu d’action Nerveux à souhait

Nerveux à souhait La phase de concentration pour esquiver

La phase de concentration pour esquiver Des boss sympathiques

Des boss sympathiques Une direction artistique sublime

Une direction artistique sublime Une bande-son dynamique qui correspond parfaitement LES MOINS Une partie roguelike assez vide

Une partie roguelike assez vide Un jeu qui devient répétitif à terme

Un jeu qui devient répétitif à terme Plus cher que sur PC

Plus cher que sur PC Une histoire anecdotique Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0