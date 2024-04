Le 19 avril 2023 – Aujourd’hui, EA Originals et Surgent Studios ont publié la bande-annonce de lancement du nouveau jeu de plateformes et d’aventure indépendant Tales of Kenzera™: ZAU, disponible le mardi 23 avril sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam au prix de 19,99 €.

Le fondateur de Surgent Studios et acteur nommé aux BAFTA Abubakar Salim a dévoilé hier son court-métrage personnel émouvant : « My Shoes, Your Feet » produit en partenariat avec Ridley Scott Creative Group. Ce dernier revient sur les raisons qui l’ont poussé à créer Tales of Kenzera: ZAU.

Abubakar s’est inspiré de sa propre histoire suite au décès de son père et de leur passion commune pour les jeux vidéo pour créer un jeu d’action-aventure de style metroidvania, illustrant comment la grandeur émerge de la résilience.