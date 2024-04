Fort du succès de la sortie sur PC en 2022, avec un score de 89 % d’avis positifs des utilisateurs sur Steam, Potionomics: Masterwork Edition bouillonnera sur consoles avec toutes les mises à jour et améliorations publiées à ce jour, ainsi que de nouveaux doublages vocaux, un tout nouveau mode de jeu sans-fin, des niveaux de difficulté supplémentaires, et bien plus encore.

L’art de Potionomics commence par perfectionner votre technique de concoction de potions pour élaborer votre deck de négociation au mieux, ce qui vous permettra de tirer pleinement profit de chaque vente. Pour vous imposer dans l’économie en pleine ébullition de Rafta, il vous faudra faire connaissance avec ses habitants hauts en couleur, lesquels vous aideront à rassembler de nouvelles recettes, des ingrédients de choix et même des cartes inédites pour votre deck. Qu’il s’agisse de votre premier jour de travail ou que vous soyez un vrai sorcier du négoce, la magie du capitalisme n’a jamais été plus palpable que dans Potionomics: Masterwork Edition.

Négociez tambour battant

Quand la moindre pièce compte, les négociations peuvent s’avérer délicates, mais si vous jouez bien vos cartes, vous saurez gérer le stress de Sylvia en toute facilité. Nouez des liens d’amitié avec d’autres aventuriers et commerçants à travers Rafta pour acquérir de nouvelles tactiques de négociation.

La recette du succès

Sélectionnez les meilleurs ingrédients et perfectionnez goût et arôme pour sublimer les potions les plus simples et ravir vos clients les plus exigeants. Mais méfiez-vous : si vous ne faites pas attention, vous obtiendrez des mixtures vraiment peu ragoûtantes !

Des amis et ennemis fantastiques

Rafta, cette île qui abrite certaines des magies les plus puissantes du monde, est peuplée de personnages clés du jeu de rôle, et tous aspirent à se surpasser dans leur propre quête. Liez-vous d’amitié avec eux et engagez-les pour améliorer votre maîtrise des potions, mais attention, tout le monde n’est pas forcément gentil…

Votre boutique, vos règles

Décorez votre boutique à votre goût grâce à des éléments personnalisables. Les points de style ne sont pas le seul avantage : en aménageant votre boutique comme il se doit, vous pourrez faire grimper vos prix, fabriquer des potions de meilleure qualité et bien plus encore !