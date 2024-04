Square Enix a annoncé que le captivant Octopath Traveler était à nouveau disponible à l’achat sur l’eShop Nintendo Switch.

La longue aventure a été supprimée du Nintendo eShop il y a quelques jours en raison du changement d’éditeur de Nintendo à Square Enix. Donc, si vous aviez envie de jouer à Octopath Traveler, c’est le moment idéal. Square Enix a remercié les fans pour leur patience.

Octopath Traveler is now available to purchase on Nintendo Switch eShop once again.

Thank you for your patience. pic.twitter.com/p2qlD56kQe

