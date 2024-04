Hero’s Hour est un jeu de stratégie qui se joue à la fois au tour par tour et en temps réel qui est arrivé en mars 2022 sur PC. Il est développé par Benjamin Hauer, alias ThingOnItsOwn, un développeur danois, et édité par les Polonais de Forever Entertainment (Timberman: The Big Adventure, Flooded, ou encore Magical Drop VI). Hero’s Hour est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch depuis le 11 avril 2024 au prix de dix-huit euros. Une aventure à essayer ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à Hero’s Hour.

Un jeu au gameplay complet

Hero’s Hour est un étonnant jeu de stratégie qui mélange les phases de tour par tour et de temps réel.

Vous incarnez le héros d’un royaume et votre objectif est tout simplement l’annihilation des autres royaumes.

Pour ce faire, il va falloir réussir à créer un territoire prospère dans une carte générée procéduralement en exploitant astucieusement les ressources qui sont à notre disposition.

Nous avons avant tout un château, sorte de base générale et bâtiment le plus important de notre royaume. Dans ce château, nous allons à la fois créer de l’armée mais aussi créer des bâtiments militaires, économiques ou même technologiques.

Il y a plusieurs factions et chacune d’entre elles a ses propres caractéristiques. Les sirènes pourront par exemple créer des bateaux pour voguer en mer alors que d’autres pourront avoir des balistes et autres machines de guerre pratiques pour les combats.

Construire des bâtiments coûte des ressources et pour avoir des ressources, il faut se battre. Sur la carte, chaque bâtiment est protégé par une petite garnison qu’il faudra anéantir pour récupérer ses effets.

Nous pourrons aussi recruter d’autres héros dans le château afin de mieux répartir nos armées et de conquérir plus rapidement la carte du monde.

Chaque héros a sa propre spécialité. Certains transforment par exemple toutes leurs unités en morts-vivants alors que d’autres maîtrisent les sorts et la magie. Nous pourrons aussi apprendre des sorts dans notre château.

Les héros auront de l’équipement que nous pourrons soit créer dans la ville soit récupérer au sol (après un combat). Ils peuvent aussi monter de niveau pour apprendre de nouvelles capacités.

En plus des bâtiments qui génèrent des ressources (pierre, or, sulfure, etc.), il y a plusieurs types de bâtiments qui peuvent intégralement changer le cours de la partie.

Certains permettront de recruter des héros d’autres factions, d’autres de se téléporter à un autre bout de la carte, et il y en a même qui permettent de téléporter tous les héros du jeu au même endroit.

Un jeu addictif et au contenu imposant

Toute cette partie de Hero’s Hour se passe au tour par tour. Notre héros possède une barre de mouvement lui permettant de se déplacer. Il pourra continuer de réaliser des actions tant que cette barre de mouvement n’est pas descendue à zéro.

En plus de ce gameplay déjà complet, il y a aussi toute la partie combat qui se déroule en temps réel.

Dans Hero’s Hour, les batailles sont automatisées. Vos unités se battent toutes seules. Vous pouvez demander à vos soldats de se réunir, vous pouvez fuir, mais surtout, vous pouvez lancer des sorts.

Les sorts peuvent changer le cours d’une bataille. Ils coûtent du mana et permettent par exemple du dupliquer une partie de son armée, d’invoquer des soldats ou de lancer d’énormes boules de feu.

Il y a un nombre limité de soldats sur le champ de bataille. Lorsque les unités meurent, nous pouvons envoyer des renforts pour continuer le combat.

Le jeu fonctionne avec un rythme de jours et de semaines. Nos héros récupèrent du mana et du mouvement chaque jour et nous pouvons recruter de nouvelles unités chaque semaine.

Notre héros est immortel et si nous perdons une bataille il reviendra à notre château. Nous perdons lorsque nous perdons notre dernier château.

Hero’s Hour est un jeu au gameplay complet et vraiment addictif. Le contenu est vraiment conséquent et nous avons adoré les parties que nous avons faites.

La prise en main, même si nous l’appréhendions, s’est révélée finalement accessible et très agréable. Une touche pour déplacer les héros, une pour naviguer dans les bâtiments… et c’est tout.

Le jeu se met intelligemment en pause quand nous cherchons le bon sort et ce côté hybride, qui mélange le tour par tour et le temps réel, lui permet d’être une aventure qui est bien conçue pour la Nintendo Switch.

Hero’s Hour a été une très belle surprise pour nous qui a réussi à nous plaire et qui, même s’il peut finir par être répétitif, propose un jeu accessible mais à la fois complexe.

Une belle surprise… mais pas traduite en français

La durée de vie, pour le prix de dix-huit euros, est très intéressante. Une partie peut durer jusqu’à trois – quatre heures et le jeu propose un contenu assez conséquent pour être assez varié.

Malgré tout, Hero’s Hour a aussi quelques défauts qu’il faut signaler. Le jeu n’est pas traduit en français et si vous n’avez pas un niveau courant en anglais, vous ne comprendrez pas grand-chose. Les statistiques de fin de partie sont assez décevantes et nous frustrent plus qu’autre chose.

Les textes sont parfois trop petits et sont frustrants à lire. L’IA au moment des combats est parfois un peu stupide : les soldats qui tirent à distance se laissent très facilement avoir et n’ont pas l’intelligence de se replacer convenablement. Le placement des unités pendant la bataille n’est pas non plus très intuitif.

Ces défauts restent minimes par rapport à la qualité du titre. Nous vous recommandons très vivement Hero’s Hour si vous cherchez un jeu de stratégie complet et sans prise de tête sur Nintendo Switch (si vous comprenez l’anglais).

Hero’s Hour a des graphismes pas très beaux mais très cohérents. Nous étions au début perplexe de ce pixel art mais force est de constater que celui-ci est efficace et réussit à nous convaincre.

La bande-son est elle aussi un peu étonnante mais elle réussit à nous plaire avec ses musiques variées et dynamiques.

Ci-joint, une vidéo de plus d’une heure pour vous présenter le déroulement d’une partie.

Conclusion 8 /10 Hero's Hour est un très bon jeu de stratégie qui a réussi à nous surprendre. Son contenu est conséquent, sa prise en main facile, et son gameplay complet très addictif. Nous regrettons juste que le jeu ne soit pas traduit en français, ce qui pourrait rebuter un bon nombre de joueurs. LES PLUS Un très bon jeu de stratégie
Un portage réussi
Addictif
Un gameplay complet
Une durée de vie conséquente
Un contenu imposant LES MOINS Aucune traduction française

Des textes parfois trop petits
Le manque de clarté sur le placement des unités
Une IA parfois pas très intelligente

Détail de la note Gameplay 0

