Endless Ocean Luminous sortira sur Nintendo Switch le jeudi 2 mai. Une nouvelle bande-annonce de présentation révèle davantage de détails sur le gameplay, notamment sur les profondeurs obscures de l’océan, qui changent en fonction du moment de la journée dans le jeu. Les abonnés au service Nintendo Switch Online pourront même explorer l’océan ensemble dans les Plongées en groupe.

18 avril 2024 – Les plongeurs en herbe vont pouvoir explorer un vaste monde sous-marin, regorgeant de vie, de trésors cachés et de mystères, dès la sortie de Endless Ocean Luminous le jeudi 2 mai 2024 sur Nintendo Switch.

Dans la mystérieuse mer Voilée, rencontrez plus de 500 espèces connues cachées autour de récifs coralliens, d’affleurements rocheux abrupts, ou encore dans des eaux glaciaires – des environnements dont l’apparence change en fonction de l’heure de la journée dans le jeu. Il sera possible de découvrir les mystères de la mer Voilée en cherchant des reliques enfouies, des points de vue à couper le souffle et des créatures incroyables. Faites de belles rencontres en invitant une raie Manta à nager avec vous ou un homard à partir en balade.

Avec son ambiance sonore et ses environnements apaisants, Endless Ocean Luminous propose un gameplay reposant et des expériences sensorielles illimitées. Les abonnés au service Nintendo Switch Online* pourront même explorer l’océan ensemble dans les Plongées en groupe. Saluez les autres plongeurs d’un geste amical, puis descendez dans les profondeurs pour vivre votre aventure en groupe. Au fil de leurs plongées, les joueurs pourront débloquer des couleurs de combinaison, des stickers, ainsi que de nouveaux signes pour personnaliser leur plongeur.

Le jeu est également accompagné d’une version d’essai gratuite de 7 jours** pour Nintendo Switch Online afin que les joueurs puissent tester les fonctionnalités en ligne du jeu.

Pour encore plus de diversité, ne manquez pas les Plongées événement – des plongées à thème qui ont lieu régulièrement et qui offrent des opportunités de voir des spectacles ainsi qu’une vie sous-marine extraordinaires.