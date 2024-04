Braid, Anniversary Edition, la remastérisation du jeu de plateformes et d’énigmes acclamé, avec de nouveaux puzzles, des graphismes repeints à la main, un son entièrement réinventé ainsi que des commentaires des développeurs, n’arrivera finalement pas le 30 avril 2024 sur Nintendo Switch comme prévu.

Le jeu sera donc en retard, un retard assez court. Thekla le déplace au 14 mai 2024, toujours sur l’eShop (même si pour le moment, la date de sortie reste au 30 avril sur le site officiel).

Également annoncé aujourd’hui, Braid: Anniversary Edition « comportera une combinaison de 40 refontes flambant neuves et/ou alternatives des niveaux originaux, renforçant encore la variété de changements et de mises à jour à venir dans l’édition Anniversary qui préservent toujours l’intégrité fondamentale de la version originale. .»

Résolvez des énigmes en modifiant l’écoulement du temps dans cette remastérisation du jeu classique et primé Braid. Ce remaster propose de nouveaux puzzles, des graphismes repeints à la main, un son entièrement réinventé, ainsi qu’une quantité complètement déraisonnable de commentaires des développeurs.

Concernant le jeu de base, « Braid » est un jeu de plateforme et de réflexion développé par Jonathan Blow et publié pour la première fois en 2008 sur Xbox Live Arcade. Depuis sa sortie initiale, il a été adapté sur plusieurs autres plateformes, y compris PC, PlayStation, et iOS, devenant ainsi un jeu emblématique du mouvement des jeux indépendants.

Dans ce jeu, le joueur contrôle Tim, le personnage principal, qui est à la recherche d’une princesse enlevée. Le gameplay est centré sur une mécanique unique de rembobinage du temps. Tim possède la capacité de revenir en arrière dans le temps à volonté, ce qui lui permet de résoudre des énigmes et de surmonter des obstacles en utilisant cette fonctionnalité de manière stratégique.

Chaque niveau est conçu comme une énigme complexe qui nécessite une réflexion approfondie pour être résolue. Les mécanismes et les règles du temps varient d’un monde à l’autre, introduisant de nouvelles couches de complexité et de créativité au gameplay. Par exemple, dans certains niveaux, le temps ne s’écoule que lorsque Tim se déplace, tandis que dans d’autres, des objets spécifiques interagissent avec le temps de différentes manières. L’histoire du jeu est racontée de manière non linéaire et cryptique à travers des fragments dispersés à travers les niveaux. Les joueurs doivent interpréter ces éléments narratifs pour assembler l’histoire complète, qui traite de thèmes profonds tels que l’amour, la perte, le regret, et la perception du temps.

Visuellement, le jeu se distingue par son esthétique artistique unique qui mélange des graphismes 2D détaillés avec des arrière-plans peints à la main. Cette esthétique contribue à créer une atmosphère onirique et envoûtante qui renforce l’expérience immersive du joueur. En ce qui concerne la bande sonore, elle est composée par le musicien indépendant Austin Wintory. Les mélodies mélancoliques et atmosphériques de la bande sonore complètent parfaitement l’ambiance du jeu, ajoutant une couche supplémentaire d’émotion à l’expérience globale.