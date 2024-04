Dans ce jeu de stratégie, batissez des colonies sur des planètes lointaines. Établissez le commerce et la recherche pour mener votre société vers la richesse et la prospérité. Trouvez des alliés, affrontez des rivaux et protégez votre civilisation contre les catastrophes naturelles et les envahisseurs.

Serious Bros. a annoncé qu’Imagine Earth disponible sur de nouvelles plateformes, notamment la Switch. Le titre sera disponible le 9 mai 2024 pour 24,99€.

Imagine Earth est une simulation planétaire en temps réel et un jeu de stratégie de construction. Votre travail en tant que gestionnaire de colonie spatiale consiste à explorer et à peupler des planètes lointaines. Construisez des colonies prospères et rentables à l’échelle mondiale et échangez des ressources et des biens dans l’espace.

Vous ferez face à un énorme dilemme entre les objectifs de profit des sociétés interstellaires et la nécessité de préserver les conditions de vie de votre peuple. Les émissions de gaz à effet de serre et la pollution des sols ont un impact sur le climat mondial alors que votre colonie s’agrandit. La hausse des températures fait fondre les calottes polaires et vos colonies sont détruites par l’élévation du niveau de la mer.

Erigez de grandes villes et comblez leur appétit en ressources en construisant des centrales électriques, des fermes et des usines. Cherchez des cristaux d’Idéons, pacifiez les émeutes, recherchez des technologies, construisez et maximisez votre croissance tout en maintenant un écosystème sain.

Préparez-vous à faire face à des menaces telles que les chutes d’astéroïdes, les tornades, les feux de forêt, les volcans et l’élévation du niveau de la mer. Repoussez les voleurs de l’espace et les envahisseurs extraterrestres. Coexistez et commercez avec les autochtones, les marchands et les colonies hostiles.

En 2048, de grandes sociétès se sont partagées la Terre et ont surexploité les ressources naturelles. Aujourd’hui, la découverte de cristaux d’Idéons permet des voyages dans l’espace, alors que, sur le plan technologique et idéologique, presque tout reste identique. Les lois du marché se répandent dans l’univers.

Sur chaque planète découverte, une concurrence pour la domination économique éclate. Pour développer votre colonie le plus rapidement possible et vaincre vos adversaires, vous exploitez les ressources fossiles et les minéraux disponibles gratuitement. L’argent supplémentaire est fourni en vendant des actions de votre colonie. Reprenez les sociétés adverses en achetant leurs actions.

Les marchands et les négociants en technologie organisent le commerce interplanétaire et achèteront avec plaisir tous les minéraux et toutes les ressources que vous extrayez de votre territoire, tout en vendant des technologies coûteuses. Il en va de même pour les colonies coopérantes et les tribus extraterrestres qui vivent sur certaines planètes.

Caractéristiques

Jouez en temps réel sur une planète entière au lieu de cartes aux dimensions limitées

Campagne entièrement jouable et basée sur l’histoire de 9 planètes / missions

Affronter jusqu’à 5 autres factions IA avec des profils individuels

Plus de 50 bâtiments avec plus de 80 améliorations distincts

Diplomatie et Commerce avec les tribus locales et les marchands de l’espace

Contre les pirates de l’espace, les envahisseurs extraterrestres et les crickets protégez-vous à l’aide de tour de défense

Système de développement et de recherche pour des technologies avancées et durables

Actionnariat pour votre refinancement et des OPA hostiles des villes et des colonies adversaire

Mode Jeu Libre avec un générateur procédural de planète pour des mondes et des défis sans fin

Mode Concurrence pour des matchs contre 6 sociétés IA par planète

Editeur de planète pour le terraforming, la construction et la personnalisation de planètes individuelles pouvant être sauvegardées et partagées

Simulation du climat et des émissions mondials, de la pollution locale, de la fonte des calottes polaires et des catastrophes

Catastrophes: déversements de produits chimiques, marées noires, contamination radioactive, incendies de forêt, tornades, volcans, forêts en voie de disparition et déserts en croissance, envahisseurs extraterrestres et robotiques, etc.

Le développeur indépendant Grenaa Games, en collaboration avec l’éditeur Dear Villagers, invite cordialement les joueurs à se plonger dans le monde enchanteur et douillet de Fabledom, officiellement annoncé sur Nintendo Switch. La date de sortie spécifique de la version Switch n’est pas encore connue.

Il était une fois un village… Niché dans un monde féerique, Fabledom est un jeu de construction décontracté. Agrandissez votre colonie, commercez, faites preuve de diplomatie pour créer des alliances ou défier vos voisins et trouvez un prince ou une princesse avec qui vivre une fin heureuse.

Bienvenue, Votre Altesse ! De vastes terres n’attendent qu’à être colonisées par vos hommes. Fabledom est un jeu de construction de ville accessible et intuitif : pas besoin de feuilles Excel ni d’optimisation pour construire votre royaume ! Dans un monde étrange où les rêves deviennent réalité, assistez à la croissance de votre village. Suivez le quotidien de vos citoyens et observez vos relations avec les empires voisins naître et faner.

Trouvez la terre promise, installez-vous et prospérez ! Vous devrez vous servir de toutes les ressources disponibles pour agrandir votre ville et prospérer. Construisez et façonnez une ville digne de vos futurs citoyens !

Définissez votre économie et échangez des ressources rares pour étendre et développer votre empire. Fabledom propose de nombreuses façons d’interagir avec les autres royaumes. La diplomatie dont vous ferez preuve façonnera vos progrès.

Votre façon de jouer sera fortement influencée par l’aspect romantique du jeu. L’accent mis par Fabledom sur l’amour et la candeur offre des mécaniques de construction de ville novatrices. Choisissez votre champion, construisez votre ville et défendez votre royaume contre vos vils voisins et ennemis.

Découvrez un monde de conte de fées rempli de géants, de sorcières, de cochons volants et de secrets cachés. Explorez chaque recoin de ce monde magique !