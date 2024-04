Marvelous et Takara Tomy Arts s’associent pour lancer Pokémon Frienda, un jeu d’arcade qui sortira dans les salles d’arcade à travers le Japon en juillet 2024.

Pokémon Frienda est destiné aux enfants et propose une variété de méthodes de saisie telles qu’un écran tactile, des boutons et des scanners d’objets. Si vous attrapez un Pokémon pendant que vous jouez, vous pourrez obtenir des Frienda Picks réels, que vous utilisez avec le scanner pour constituer une équipe Pokémon redoutable. Pokémon Frienda attribue à chaque Pokémon un type d’attaque, et c’est ensuite au joueur de décider lequel envoyer au combat pour remporter la victoire.

Une partie de Pokémon Frienda coûte 100 yens, mais les joueurs peuvent également dépenser 100 yens supplémentaires pendant une session pour générer un nouveau Pokémon s’ils n’aiment pas celui qui apparaît. Selon le nombre de fois où vous générez un nouveau Pokémon, vous pourriez dépenser jusqu’à 600 yens par session avec une équipe de 5 Pokémon.

De plus, Pokémon Frienda sera compatible avec Pokémon Mezastar, car les étiquettes de Mezastar comportant une étoile filante peuvent être scannées dans Frienda. Ceux qui possèdent une Memory Tag de Mezastar peuvent également obtenir « quelque chose de sympa » de Frienda.