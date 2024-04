Before the Green Moon, un simulateur de ferme de science-fiction, a été réalisé par Turnfollow – le même studio à l’origine de Wide Ocean Big Jacket. On apprend aujourd’hui, Before The Green Moon arrive sur Nintendo Switch le 30 avril prochain sur l’eShop pour 9€99 (ou $11.99 pour les américains).

Un jeu de simulation d’agriculture de science-fiction se déroulant dans une petite communauté située à la base d’un ascenseur spatial, au cours des jours et des saisons précédant votre départ pour la lune.

Un jeu de simulation agricole relaxant. Un retour esthétique et mécanique aux premiers jeux de simulation agricole. Crée ton propre personnage. Sois toi-même. Sois avec tes pensées. Explore la communauté et ses environs. Des points de vue tranquilles et des alcôves secrètes. Cycle jour/nuit de 24 heures avec une météo dynamique. Adapte-toi aux saisons pluvieuses et sèches de la région. Journées pluvieuses, journées ensoleillées, journées orageuses, journées poussiéreuses. Apprends à connaître tes voisins. Un administrateur serviable, un beau chef cuisinier, un dessinateur de plantes.