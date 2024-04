COCORICO ! Le studio La Moutarde (on adore déjà le nom !) vient de sortir avec fierté un RPG tout particulièrement attendu par les amateurs du genre. Sans plus attendre, nous vous proposons de vous plonger au cœur de cette aventure pleine de rebondissements… qui est parvenue à nous réserver bien des surprises ! Non, la moutarde ne nous montera pas au nez… !

Développé, donc, par le studio La Moutarde, Terra Memoria plonge le joueur dans un monde où le rétro se mélange avec subtilité et harmonie au modernisme. En effet, avant même de vous conter l’histoire de cette épopée, impossible de ne pas commencer ce test par la qualité graphique du titre. S’il se présente de prime abord sous des attraits pixelisés qui ne sont pas sans rappeler quelques titres d’antan, le rendu final est richement coloré, avec de subtils jeux de lumière et des couleurs aguicheuses qui ne manquent pas d’attirer le regard. Les environnements traversés, variés et pourvus de détails, sans oublier la météo qui vient semer la zizanie, sont dessinés avec finesse et chacun des protagonistes est parfaitement identifiable.

Les protagonistes parlons-en ! À l’aube de l’aventure, vous ne pourrez compter que sur vous-même, ou plus simplement, sur Moshang : un mage aux allures de viking qui revendique avec vergogne son appartenance à ce corps de métier, soucieux de ne pas être ramené à un simple tas de muscles. Rapidement, d’autres énergumènes hauts en couleurs rejoignent l’aventure. Une charmante renarde, Syl, future maîtresse en divination qui ne demande qu’à perfectionner sa technique, Alta le musicien qui a plus d’une astuce dans son instrument… et tous les autres que nous vous laissons le loisir de découvrir. Sachez néanmoins que votre équipe sera rapidement complète, et pour cause : chacun dispose de ses propres compétences et il va falloir faire preuve d’une certaine stratégie pour venir à bout des carcasses les plus véhémentes. Les carcasses dites-vous ?

Vieille carcasse et breloques rouillées

Le monde de Terra Memoria part en cacahuète. Tandis que chacun tente de trouver sa place (ou simplement de retrouver les siens pour notre adorable petite renarde), de nombreux mystères surviennent un peu partout sur le territoire. Des carcasses, faites de métal rouillé et bien d’autres vieilleries, se rebellent contre les habitants, brisant ainsi leur tranquillité si précieuse, déjà mise à mal par une mystérieuse pénurie de cristaux : l’énergie principale au bon fonctionnement de leur société. Malgré tous les soucis qu’elle souhaite d’ores et déjà résoudre pour elle-même, notre petite troupe de héros doit se mettre rapidement en route pour comprendre la raison de ce dérèglement des machines et venir en aide aux citoyens de ce monde. Gros chantier à venir !

De nombreuses tâches attendent dès lors notre petite bande. Aventure pleine de rebondissements, les développeurs sont parvenus à concevoir un titre assez varié, proposant différentes actions aux joueurs. Les combats, et leur agencement, sont incontestablement le point fort de Terra Memoria. En effet, ces derniers s’articulent autour des tours de jeu, mais aussi des multiples faiblesses des ennemis… un vrai régal.

Les combats ont lieu au tour par tour : des tours d’actions récapitulés en bas de l’écran au cœur d’une barre dite Timeline que vous ne quitterez pas des yeux. Celle-ci met en avant le nombre de tours restants pour chacun des participants : alliés ou ennemis. Chaque attaque a pour coût un nombre de tours bien spécifique : il est donc crucial de bien calculer chaque action afin d’appréhender au mieux le combat et les atteintes portées par l’adversaire. En effet, si la partie peut sembler désavantageuse au départ, il suffit le plus souvent de jouer sur les faiblesses des ennemis pour les rendre vulnérables à… tout ! De petites icônes sont visibles à côté de chacun des noms adverses : c’est précisément sur ces aspects qu’il va falloir frapper ! Le feu, l’eau, l’électricité… des faiblesses cibles que le joueur retrouve dans ses attaques. Frapper la faiblesse de l’ennemi lui faire perdre deux points de bouclier (contre un lorsqu’il ne s’agit pas d’une faiblesse)… lorsque l’armure est parfaitement brisée, toutes les attaques deviennent pleinement efficaces. Ainsi, le combat devient alors nettement plus facile et cet ennemi d’apparence retord devient une simple formalité !

Si nos six héros parcourent le monde, ces derniers s’unissent afin de se montrer plus performants lors des combats, nous parlons ici d’un rôle de soutien. Le duo formé permet de modifier sensiblement la façon de jouer : Alto permet par exemple d’avoir accès à de nombreux soins. Il est possible de sélectionner les duos possibles ou non selon les préférences de jeu du joueur mais aussi des combats à venir. En effet, certains duos permettent notamment des attaques multiples assez efficaces… ce qui pourrait s’avérer, parfois, plus utile que des compétences de soin. À vous de voir ! Sachez néanmoins que le jeu ne se veut pas punitif : les sauvegardes sont possibles selon le bon vouloir du joueur et la défaite au combat n’a pas vraiment de conséquence !

Une fois la victoire remportée, nos héros remportent des points d’expérience, comme à l’accoutumée dans ce type de jeu. L’originalité provient des feux de camps : il est en effet impératif de faire quelques veillées (ou haltes dans des auberges) afin de pouvoir gagner des niveaux. Ces temps de repos sont aussi l’occasion de cuisiner afin de préparer quelques mets particulièrement importants pour augmenter la puissance de l’équipe. En effet, les gains acquis lors des repas le sont pour toute l’aventure. Vous allez clairement vous mettre à la cuisine !

Le gain de puissance est aussi possible grâce à l’équipement de vos héros. Contrairement à ce qu’il est routinier de trouver, il ne s’agit guère ici de se parer d’un casque, de gants ou encore d’un gilet plus ou moins efficace, mais de porter des… pin’s ! Ce sont en effet ces petites broches adorables qui vous permettront d’être plus efficace lors de vos attaques mais aussi dans votre défense. Les pin’s peuvent être acquis de différentes manières : bien entendu en boutique, mais aussi dans des coffres dissimulés dans l’environnement. Il est aussi possible de les forger lors des veillées. Moyennant quelques matériaux, le joueur est capable de fabriquer lui-même des pin’s. Le must ? Libre à vous de les revendre ensuite… !

La fête au village

De nombreux marchands seront heureux de vous satisfaire avec leurs cargaisons de marchandises. Il est par ailleurs indiqué les ingrédients manquants pour la réalisation de vos recettes : bien pratique pour ne rien oublier ! Néanmoins, sachez que de nombreux commerces ne seront guère ouverts lors de votre premier passage dans les différentes échoppes. En effet, une partie du jeu vous propose de concevoir à votre guise un village, avec ses bâtiments, mais aussi ses décorations.

Cette facette de Terra Memoria est surprenante et inattendue. Elle n’en reste pas moins la bienvenue entre deux combats ! Un léger bémol est à apporter néanmoins : certaines manipulations nous ont semblé quelque peu désagréables et peu adaptées à la manette. L’ensemble reste parfaitement jouable mais certains escaliers nous ont posé quelques soucis, il faut bien l’admettre !

Afin de parfaire votre immersion dans ce monde, les dialogues et les échanges sont nombreux. Terra Memoria est bien entendu totalement en français et ne manque pas d’humour avec de très nombreuses références (« il me faut de l’EAU !! » énorme…!). Le travail d’écriture, bien qu’un peu épais, est sans fausse note ! Les développeurs ont poussé la réalisation jusqu’à donner vie aux bulles de dialogues qui basculent tandis que les émotions englobent les protagonistes. Les plus impatients peuvent parfaitement passer les dialogues rapidement grâce à un bouton dédié, tout aussi utile en combat pour activer un peu le mouvement.

Journal de bord

Terra Memoria dispose de quelques outils pour aider les joueurs dans leur progression mais aussi pour prendre en main le titre à leur rythme. Le tutoriel s’égrène au fil des missions : coloré, clair et accessible, ce dernier n’entrave jamais le rythme du jeu et reste, lui aussi, pourvu d’humour.

Le menu permet de garder un œil sur son inventaire, sur ses pin’s, ainsi que sur les différentes recettes de cuisine et de forge disponibles avec, bien entendu, les ingrédients et composants associés. C’est aussi au cœur du menu qu’il est possible d’associer les pin’s avec les héros de votre choix.

Les quêtes sont nombreuses et multiples. Terra Memoria n’est guère avare en occupations… ces dernières sont classées : celles en cours, celles liées à l’histoire, mais aussi selon les régions afin de soulager le joueur dans ses déplacements. Quelques visuels permettent aussi de connaître la nature de la quête, notamment les quêtes de soutien. Enfin, il est possible de retrouver les derniers dialogues associés à la mission afin de parfaitement comprendre le pourquoi du comment de la requête. Autant dire que le travail est suffisamment prémâché pour ne jamais être totalement perdu ! Précisions néanmoins qu’il est important de bien avancer les quêtes de l’histoire pour progresser sereinement : nous sommes restés bloqués une bonne heure pour la simple et bonne raison que nous n’avions pas validé une petite quête très simple de l’histoire… il suffit juste de ne pas l’oublier !

Terra Memora est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au tarif de 20 euros environ. Un tarif très correct pour la qualité du contenu proposé !

Qu’en pensez-vous ?

Dites… vous ne trouvez pas une certaine ressemblance entre les frimousses de l’équipe du studio La Moutarde et l’univers de Terra Memoria ?

Quoi qu’il en soit, nous sommes sous le charme de cette patte graphique !

Conclusion 8 /10 Sans vouloir faire preuve de chauvinisme, Terra Memoria est une réussite ! Complet, beau, agréable, il dispose de tous les ingrédients pour prendre grand plaisir à parcourir l'aventure dans son ensemble. Les multiples quêtes, la diversité des activités proposées, les combats jouissifs, l'écriture drôle et pertinente... sont autant d'atouts pour ce titre. Une bien jolie découverte qui mérite d'être connue ! LES PLUS Une aventure pleine de rebondissements avec de multiples activités à découvrir

Une aventure pleine de rebondissements avec de multiples activités à découvrir Une écriture drôle et pertinente, bien entendu en français

Une écriture drôle et pertinente, bien entendu en français Des personnages attachants, dans un univers réussi, avec des graphismes colorés

Des personnages attachants, dans un univers réussi, avec des graphismes colorés Des combats jouissifs, bien que très accessibles, avec des renversements de situation possibles pour les joueurs qui préparent convenablement leurs équipes LES MOINS Certaines manipulations dans la phase de construction ne sont guère très pratiques à réaliser

Certaines manipulations dans la phase de construction ne sont guère très pratiques à réaliser Un peu trop accessible peut-être pour les joueurs en quête d'un titre punitif Détail de la note Réalisation 0

Gameplay 0

Qualité d'écriture 0

Richesse du contenu 0

Phase de construction 0