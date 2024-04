Les robots sont de retour pour vous jouer un super tour ! Utilisez les mécaniques innovantes de ce jeu d’action-aventure et de réflexion pour explorer une planète inconnue en solo ou coop à 2 ou 4 !

Biped 2 arrive sur Nintendo Switch comme vient de le confirmer aujourd’hui Meta Publishing et Next Studios. Le jeu vise actuellement une sortie pour 2025.

Biped 2 est la suite du jeu génial permettant d’incarner deux adorables robots bipèdes, Aku et Sila, alors qu’ils s’entraident au cours d’aventures palpitantes. Plongez dans ce super jeu d’action-aventure en coop rempli de casse-têtes, de complicité, d’entraide et d’amusement ! Après avoir réactivé tous les relais sur Terre, nos courageux héros bipèdes ont reçu un signal étrange d’une planète lointaine. Il devait forcément s’agir d’un appel à l’aide ! Voulant faire leurs preuves, nos amis mécaniques sont déterminés à aider ceux qui en ont besoin dans la Galaxie et à sauver héroïquement une planète en détresse. Après tout, même les plus petits robots peuvent accomplir des exploits !

De nouvelles méthodes de déplacement s’ajoutent aux mécaniques classiques à deux jambes ! Essayez de nouveaux types de mouvement s’intégrant parfaitement dans le gameplay ! Planez gracieusement sur un deltaplane en laissant de jolis motifs dans votre sillage, ou partez à la conquête de corniches et de brèches avec un grappin ! Et devinez quoi ? La glissade est de retour ! Préparez-vous à glisser un peu partout !

En plus de s’aider à progresser, Aku et Sila synchronisent leurs actions pour triompher ! Ne formez qu’un avec votre partenaire robot pour résoudre certains casse-têtes spéciaux. Contrôlez les jambes ou les bras et coordonnez chaque foulée (ou prise). Des tonnes de casse-têtes liés à cette technique vous permettront de la maîtriser !

Percez les mystères d’une planète extraterrestre et rencontrez de nouveaux personnages, dont une espèce encore inédite d’élémentaires ! Explorez des environnements étranges et préparez-vous à en relever les défis. Immergez-vous dans les paysages splendides, la musique merveilleuse et l’atmosphère mémorable du jeu !

Pour varier les plaisirs, vous pouvez choisir entre de nombreuses possibilités de jeu :

Solo

Coop à 2

Vivez ce voyage avec une autre personne. Incarnez deux bipèdes et optimisez votre synergie. Usez de vos talents et collaborez pour surmonter les difficultés, car la coopération sera essentielle.

Coop à 4

Nous avons ajouté une modification supplémentaire : la coop à 4 joueurs ! Venez à bout de niveaux ardus en tant qu’équipe de 4 joueurs !

Affichez votre créativité au nouveau monde ! Mettez vos bipèdes sur leur 31 pour impressionner vos nouveaux amis. Récoltez des trésors et achetez des chapeaux extravagants. Sortez du lot ou choisissez un style assorti à votre partenaire.

Vous avez exploré le jeu de fond en comble et en voulez encore ? Utilisez le Steam Workshop pour créer vos propres niveaux ! Partagez-les avec la communauté et consultez les créations des autres ! Les possibilités sont infinies, et rien ne pourra vous empêcher de vous amuser encore plus !