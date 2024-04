Bonne nouvelle pour les fans de Sonic, le prochain jeu prévu à être publié, Sonic x Shadow Generations, a maintenant été classé par le Comité de classification des contenus de jeux en Corée du Sud et a reçu une classification adaptée à tous les utilisateurs.

Sonic x Shadow Generations semble être sur la bonne voie pour une sortie au troisième trimestre de l’année sur toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch, et comprend une toute nouvelle campagne centrée sur Shadow qui propose de nouvelles capacités.

La campagne introduite présente la nouvelle histoire de Shadow, avec des pouvoirs et des capacités inédits, ainsi qu’un remaster complet du Sonic Generations™ original pour les consoles de dernière génération. Explorez le temps et l’espace à travers un gameplay mêlant parfaitement Shadow, Sonic classique et Sonic moderne. SONIC X SHADOW GENERATIONS sortira en version digitale et physique à l’automne 2024 sur Nintendo Switch et sur PC.

SONIC X SHADOW GENERATIONS comprend une nouvelle histoire pour Shadow, dans laquelle il devra à nouveau empêcher son ennemi juré, Black Doom, de conquérir le monde. Les fans pourront incarner Shadow et plonger dans son sombre passé afin de débloquer ses pouvoirs cachés, explorer ses origines et faire face à des ennemis familiers pour sauver le monde et prouver qu’il est le seul et unique être suprême !

Mais ce n’est pas tout ! SONIC X SHADOW GENERATIONS comprend également un remaster complet de Sonic Generations, combinant la nostalgie de l’ère 2D de Sonic à la frénésie fulgurante du gameplay propre au Sonic moderne en 3D. Afin de sauver leur univers en proie au chaos causé par une nouvelle menace, Sonic et ses amis doivent traverser le temps et les dimensions. Les joueurs pourront redécouvrir cette aventure avec des graphismes améliorés, de nouveaux défis et encore plus de contenu bonus !

Pour accompagner l’annonce de SONIC X SHADOW GENERATIONS, SEGA donnera accès au costume de Shadow pour Sonic dans Sonic Superstars™ le 15 février, et ce sur toutes les plateformes. Ce costume sera gratuit pour tous les joueurs de Sonic Superstars et pourra être utilisé en mode Histoire.