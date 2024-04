Hexadron arrive au combat dans Pokémon UNITE dès le 25 avril 2024. À l’approche de l’arrivée de ce Pokémon, une vidéo spéciale a été publiée révélant tout ce que Hexadron a à offrir dans l’ardeur du combat. Regardez cette vidéo et préparez-vous pour les batailles à venir !

Hexadron se dévoile en trailer pour Pokemon Unite pic.twitter.com/P0KKiHP38o — Nintendo-Town (@NintendoTown) April 21, 2024

Avec Hexadron, le Pokémon qui se tient à l’avant de la ligne est appelé le « brass ». Le brass donne les ordres, car il est le plus fort et le plus intelligent des six. Les six travaillent ensemble comme une seule unité pour former un adversaire redoutable sur le champ de bataille. Veuillez noter que Hexadron n’a pas d’évolution.

Dans Pokémon UNITE, rejoignez les Dresseurs du monde entier alors qu’ils se dirigent vers l’île d’Aeos pour participer aux Batailles Unite ! Dans ces batailles, les Dresseurs s’affrontent dans des combats d’équipe 5 contre 5 pour voir qui peut marquer le plus de points dans le temps imparti. La coopération est essentielle alors que vous et vos coéquipiers affrontez des Pokémon sauvages, montez de niveau et faites évoluer votre Pokémon partenaire, et éliminez les Pokémon de l’équipe adverse pour les empêcher de marquer des points. Mettez votre esprit d’équipe à l’épreuve et remportez la victoire !