Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation – Quest of Memoriesm, un dungeon RPG basé sur l’anime Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation, arrivera sur Nintendo Switch le 20 juin (pour 6,380 yens), du moins au Japon, comme vient de l’annoncer l’éditeur Bushiroad Games et le développeur Lancarse.

Revivez l’histoire classique de l’anime TV « Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation » et profitez également de nouveaux scénarios originaux dans le jeu ! Préparez-vous à plonger dans les aventures de Rudeus, Eris et Ruijerd ! De plus, l’histoire inédite de Roxy et de ses compagnons sera dévoilée, puisque l’aventure de Roxy, Elinalise et Talhand à la recherche de Rudeus sera incluse dans le jeu.