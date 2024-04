L’artbook officiel nippon récemment publié de Xenoblade Chronicles 3 dévoile encore de nouvelles informations croustillantes.

Le directeur exécutif et écrivain Tetsuya Takahashi a abordé le sujet, qui a été soulevé par une enquête auprès des fans. Il y avait de l’intérêt autour de la fin du jeu et de ce qui arrive aux habitants de la cité. Nous vous recommandons de lire les mots de Takahashi que si vous ayez terminé Xenoblade Chronicles 3.

Après cela, il était temps de se séparer. C’est alors que les habitants des mondes de Bionis et d’Alrest furent séparés respectivement en Keves et Agnus. Et dans un autre coin se trouvaient les habitants de la cité, et ces trois groupes constituaient les éléments constitutifs. Il y a eu beaucoup de questions dans l’enquête sur le sort des citoyens ; pour répondre à cela, et je pense que vous pouvez l’apprendre à partir des informations contenues dans l’histoire, mais les citoyens étaient des vies qui n’existaient dans aucun des deux mondes. Même si Origin était comme un module de mémoire contenant toutes les données des deux mondes, des choses qui n’y appartenaient pas ont quand même existé. Cela laisse entendre que lorsque les deux mondes se combinent, ces personnes sont destinées à naître dans le futur. C’est ainsi que cela a été conceptualisé. Cela signifie que Ghondor ou Monica finiraient par naître dans le nouveau monde.

De son côté, Noah avait beaucoup à dire sur eux, les Citizens. Comme le fait que le monde allait bien tel qu’il était, ou qu’il voulait qu’il reste ainsi. Ensuite, tout en comprenant leur sort, il se bat en espérant un avenir où, au lieu d’être dans les circonstances de ce monde tordu actuel, ils pourront naître sous la forme appropriée du monde. Il a finalement pris cette décision. Oui. Même si chacun dans le présent avait ses propres pensées, ils seraient tous oubliés pendant un certain temps… Ou plutôt, ils seraient nés de nouveau et seraient capables de vivre leur vie correctement. Shania pourra devenir peintre. Son père et sa sœur seraient en vie. Sa mère devait être une personne gentille sans la pression… En fin de compte, Noah a porté ces sentiments, ou plutôt cette détermination, et a uni les mondes, c’est comme ça que je le vois.

