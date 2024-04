Est-ce que la licence Reigns est en déclin ? Nous avions adoré les premiers opus, en 2016 et 2018. D’ailleurs, vous pouvez lire notre test de Kings & Queens ici. Ces jeux apportaient un concept novateur et bien maîtrisé. La licence a ensuite disparu pour revenir six ans plus tard avec deux nouveaux opus : le très mitigé Three Kingdoms, dont le test est à lire ici, et Beyond. Reigns: Beyond est, comme les autres, développé par les Anglais de Nerial, et il est en vente sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de cinq euros. De quoi relancer la licence ?

Un jeu au concept original

Reigns: Beyond nous met dans la peau d’un pilote spatial qui se réveille en étant amnésique. Les autres membres de l’équipage sont morts et seule une I.A. est présente pour nous guider.

Notre vaisseau se crashe et nous atterrissons sur le guitariste d’un groupe de musique en plein concert. Alors que le public s’impatiente, nous décidons de prendre la guitare pour jouer un riff endiablé !

Nous voici dans Reigns: Beyond, ce jeu de survie dans lequel nous devons réussir à monter un groupe de musique intergalactique qui brillera de mille feux.

Le concept et la prise en main sont très simples. Globalement, comme tous les autres jeux de la licence, vous allez avoir des évènements aléatoires et vous aurez, comme une célèbre application de rencontre, à glisser la carte à gauche ou à droite pour prendre des décisions.

Ces évènements sont nombreux, variés, et surtout absurdes. Allez-vous tuer les lapins tout mignons qui mangent les câbles du vaisseau ? Allez-vous libérer l’ours qui sommeille dans sa cage ? Allez-vous accueillir ce personnage mystérieux qui ressemble à Elon Musk ?

Nos décisions auront un impact sur le déroulement de la partie et elles influeront aussi sur l’oxygène disponible, la puissance et la solidité du vaisseau ainsi que le moral de l’équipage.

Si l’une de ces variables atteint zéro ou si vous prenez une mauvaise décision, ce qui va se passer (très) très souvent, votre personnage meurt et vous allez devoir redémarrer avec un clone qui reprendra l’histoire où vous en étiez.

Dans Reigns: Beyond, vous choisissez votre itinéraire et voguez de planète en planète afin de devenir une légende du rock intergalactique.

Chaque planète est à une distance calculée en année-lumière qui définit votre score à la fin de la partie. Plus vous survivez longtemps, plus votre score sera élevé.

Quand vous atterrissez sur une planète, vous pourrez acheter des objets au marché noir qui seront utiles pour l’aventure, vous pourrez aller au bar pour discuter et rencontrer de nouvelles personnes, mais surtout vous pourrez faire un concert pour gagner des fans.

Des flashs que nos rétines ne pardonnent pas

Et si donner un concert ne nous dérange pas, la réalisation de cette idée est certainement la pire possible pour une utilisation sur console.

Il y a plusieurs guitares qui ont chacune leur propre chanson. Pendant les chansons, des notes vont défiler et il faudra réussir à placer sa guitare au bon endroit au bon moment. Plus nous réussissons à récupérer les notes, plus nous gagnerons de l’argent et des fans.

Le concept est intéressant. Mais il faut savoir que pendant les chansons des décors lumineux et des flashs surgissent à tout instant. Et ce qui aurait pu être un mini-jeu sympathique devient alors, même pour nous qui ne sommes pas particulièrement photosensibles, un calvaire.

Nous avons cherché, vérifié, mais il n’y a aucun moyen de désactiver ces couleurs agressives qui abîment notre rétine. Nous avons donc fait le choix de jouer sans ces passages et donc de jouer sans une partie du jeu… ce qui est forcément dommage.

Et sinon, que nous donne Reigns: Beyond si nous retirons cet aspect musical ? Le gameplay est toujours aussi sympathique et certaines situations cocasses réussissent à nous faire sourire, cependant, nous ressortons de ce test avec une impression très mitigée.

Le rythme du jeu est assez décousu et la mort omniprésente n’aide pas. Si dans les premiers jeux, celle-ci avait du sens, notamment avec l’idée de faire le règne le plus longtemps possible, dans Reigns: Beyond¸ elle est mal intégrée.

Si nous revenons à chaque mort avec un clone qui reprend là où nous nous étions arrêtés, certains évènements se répètent de façon incompréhensible.

L’ennui arrive très rapidement

L’ours que nous avons libéré par mégarde cinq morts plus tôt va comme de par hasard revenir dans sa cage. Les personnages qui révèlent leurs secrets reviennent nous confier leur problème (comme une maladie) même après avoir résolu l’évènement dans d’autres morts.

Les évènements sont aussi bien trop aléatoires et il y a une partie combat contre d’autres vaisseaux assez illisible dans laquelle nous mourrons quasiment à tous les coups.

Reigns: Beyond reste un jeu avec une bonne base, un concept intéressant et un bon compagnon pour de courtes sessions (dix à vingt minutes).

Pour cinq euros, la durée de vie est immense : si la répétitivité ne vous dérange pas, vous pourriez avoir des dizaines d’heures au programme. Le jeu est tactile et entièrement jouable à la main. C’est assez agréable et intuitif.

Les graphismes sont assez moyens, et le passage musical est une catastrophe de réalisation (nous en avons déjà parlé). La bande-son est sympathique, pas exceptionnelle mais elle s’écoute facilement. Malheureusement, cette bande-son est appréciable pendant les passages musicaux et bis repetita…

Nous vous joignons une vidéo de vingt-cinq minutes dans laquelle vous pourrez constater par vous-mêmes les flashs lumineux vers la quatrième minute (en sachant que vous devez vous concentrer pour récupérer les notes).