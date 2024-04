Du picross, en veux-tu, en voilà ! Alors que Jupiter a sorti une compilation en février 2024 rassemblant les jeux sortis sur Nintendo 3DS, le développeur japonais remet le couvert en nous proposant Picross -LogiartGrimoire-, un picross qui essaie de bousculer un peu les habitudes de la licence avec un (petit) fil conducteur ! Que nous donne ce jeu disponible sur l’eShop depuis le 18 avril 2024 au prix de dix-neuf euros cinquante ?

Un concept intéressant qui dépoussière (un peu) la licence

Le picross est un genre de puzzle très addictif. Le concept est simple mais un peu complexe à expliquer. Nous avons une grille que nous devons remplir afin de réaliser un joli dessin.

Nous avons des instructions pour nous guider à chaque ligne et à chaque colonne. Par exemple, sur une grille de 10*10, nous pouvons avoir un sept au-dessus de la première ligne, ce qui signifie qu’il y aura sept cases à colorier dans celle-ci.

Avec un peu de déduction, nous allons colorier la ligne en son centre, et puis, de fil en aiguille, nous allons deviner d’autres endroits à remplir jusqu’à la fin du picross. Pour visualiser et mieux comprendre le concept, vous pouvez regarder la vidéo fournie à la fin du test.

Picross -LogiartGrimoire- nous propose une petite nouveauté dans cette édition avec une sorte de mode aventure. Dorénavant, nous allons suivre un fil conducteur très léger afin d’avancer dans le jeu.

Nous avons un grimoire avec plusieurs pages incomplètes et le but sera de réussir à remplir l’entièreté du livre.

Les picross sont rangés par thématique. Il y a par exemple la page « commencement » où nous trouverons des puzzles qui représentent un cœur (pour un être vivant), un nouveau-né ou encore le feu.

Pour débloquer de nouvelles pages, il faut résoudre des picross. Nous allons par exemple accéder plus tard à la page « outils » dans laquelle nous pourrons découvrir un marteau ou encore une pelle.

Et pour débloquer de nouveaux picross dans ces pages… il faut encore une fois résoudre des picross ! La plupart des puzzles sont bloqués et il faut fusionner les picross entre eux pour avoir de nouveaux dessins.

Et pour augmenter nos capacités de fusion, et donc pour débloquer encore plus de picross… il faut encore et toujours résoudre des picross.

Cette progression est très simple, manque d’originalité et pourtant, elle est terriblement efficace. Alors que d’habitude nous nous ennuyons très rapidement avec les jeux picross de Jupiter, il y a un côté addictif indéniable dans l’expérience.

Les mini-devinettes pour chaque fusion sont elles aussi simplissimes mais elles réussissent à nous donner envie de découvrir le dessin qui se cache derrière.

Mais qui ne justifie pas le prix de vingt euros au lieu de dix

Picross -LogiartGrimoire- va dans la bonne direction. Même si pour l’instant l’aventure est très (voire trop) légère, nous avons aimé cette évolution et nous espérons que les développeurs aillent plus loin dans les prochains opus.

La maniabilité et la prise en main sont toujours aussi bien. Le jeu est confortable en mode docké comme en portable avec son mode tactile.

La difficulté est adaptée pour tous les joueurs : les plus novices pourront être corrigés à chaque erreur alors que les plus aguerris pourront désactiver toutes les aides.

Il y a 280 puzzles de toute taille, de la grille 5*5 à 40*30. Les dessins sont assez jolis, surtout ceux de paysages, même si nous n’arrivons pas à reconnaître certains picross sans les couleurs finales.

Il y a aussi des picross « ratés », des dessins volontairement gâchés, ainsi que des picross bonus.

Est-ce que Picross -LogiartGrimoire- vaut vingt euros ? Pas sûr. Hormis le côté aventure qui est finalement un ajout assez minime, rien ne justifie ce prix bien plus élevé que les autres jeux de la licence (les picross S sont disponibles à dix euros).

Nous avons le même nombre de picross et si ces derniers sont rangés par thématique, nous trouvons que les ajouts sont bien trop maigres.

Si vous cherchez à faire du picross, nous vous conseillons de vous tourner vers les anciens opus de Jupiter qui ont le mérite de proposer le même contenu pour un prix deux fois moins cher.

Nous vous joignons une vidéo de trente-cinq minutes pour que vous puissiez vous forgez votre propre avis.