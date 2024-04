Extreme-G et Iggy’s Reckin’ Balls sont maintenant disponibles via Nintendo Switch Online + Pack additionnel !

Ces deux titres sont disponibles dans le cadre de l’abonnement Expansion Pack de Nintendo Switch Online. Cet abonnement comprend également l’accès aux jeux SEGA Megadrive et Game Boy Advance.

« Extreme-G » est un jeu de course futuriste développé par Probe Entertainment et publié par Acclaim Entertainment. Il a été initialement lancé en 1997 sur la console Nintendo 64, et est devenu rapidement populaire grâce à son gameplay rapide et son univers futuriste.

Dans « Extreme-G », les joueurs pilotent des motos de course ultra-rapides dans des circuits situés dans des environnements futuristes, tels que des villes cybernétiques, des tunnels sous-terrain et des planètes lointaines. Le jeu se distingue par ses graphismes avancés pour l’époque, avec des décors 3D détaillés et des effets visuels impressionnants, notamment des effets de lumière et de vitesse qui renforcent l’immersion du joueur.

Le gameplay de « Extreme-G » est centré sur la vitesse et l’action. Les motos peuvent atteindre des vitesses vertigineuses, et les circuits sont truffés de pièges, d’obstacles et de bonus à collecter. Les joueurs peuvent également utiliser des armes et des power-ups pour attaquer leurs adversaires ou se protéger des attaques ennemies, ce qui ajoute une dimension stratégique aux courses.

En ce qui concerne la bande sonore, « Extreme-G » est célèbre pour sa musique techno énergique qui accompagne parfaitement l’action frénétique du jeu. Les morceaux électroniques dynamiques contribuent à créer une atmosphère intense et stimulante qui maintient les joueurs en haleine tout au long des courses.

Après le succès de la version Nintendo 64, « Extreme-G » a été adapté sur d’autres plateformes, y compris PlayStation et PC, et a donné lieu à plusieurs suites. Chaque nouvelle version a apporté des améliorations et des nouveautés, tout en conservant l’essence rapide et compétitive qui a fait le succès du jeu original.

« Iggy’s Reckin’ Balls » est un jeu de course et de plateforme sorti en 1998, développé par Iguana Entertainment et publié par Acclaim Entertainment pour la console Nintendo 64. Ce jeu se démarque par son gameplay unique et ses personnages originaux, offrant une expérience de jeu à la fois compétitive et amusante.

Dans « Iggy’s Reckin’ Balls », les joueurs contrôlent des personnages appelés « Reckin’ Balls » dans des courses contre la montre ou contre d’autres joueurs. Le but est de terminer le parcours le plus rapidement possible tout en évitant les obstacles et en utilisant divers power-ups pour gagner un avantage sur les adversaires.

Le gameplay est axé sur la physique, car les Reckin’ Balls sont des boules en rotation constante, et les joueurs doivent maîtriser les mouvements et les sauts pour naviguer à travers les niveaux. Les parcours sont conçus avec des rampes, des virages serrés, des tunnels et d’autres obstacles qui mettent à l’épreuve les compétences des joueurs et leur capacité à contrôler leur Reckin’ Ball.

L’un des aspects les plus marquants d' »Iggy’s Reckin’ Balls » est son mode multijoueur, qui permet à quatre joueurs de s’affronter dans des courses endiablées. Ce mode ajoute une dimension compétitive au jeu, incitant les joueurs à améliorer leurs compétences et à trouver les meilleurs itinéraires pour battre leurs adversaires.

Graphiquement, le jeu adopte un style coloré et cartoon qui correspond parfaitement à son ambiance décalée et humoristique. Les personnages et les environnements sont conçus avec soin, ajoutant une touche de charme et de personnalité à l’ensemble.

En ce qui concerne la bande sonore, « Iggy’s Reckin’ Balls » propose une musique entraînante qui accompagne l’action du jeu et contribue à maintenir l’ambiance joyeuse et compétitive. Les mélodies dynamiques et rythmées ajoutent une couche supplémentaire d’excitation aux courses, incitant les joueurs à se surpasser pour obtenir les meilleurs résultats.

Liste des jeux disponibles via le Nintendo Switch Online + Pack additionnel :

Game Boy Advance (Expansion Pack)

F-Zero: Maximum Velocity

Fire Emblem (The Blazing Blade)

Fire Emblem: The Binding Blade (Japon)

Golden Sun

Golden Sun: The Lost Age

Kirby and the Amazing Mirror

Kuru Kuru Kururin

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario Kart: Super Circuit

Metroid Fusion

Mother 3 (Japon)

Super Mario Advance

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

Super Mario World: Super Mario Advance 2

The Legend of Zelda: The Minish Cap

WarioWare, Inc.: Mega Microgame$

Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3

Nintendo 64 (Expansion Pack)



1080° Snowboarding

Banjo-Kazooie

Blast Corps

Custom Robo (Japon)

Custom Robo 2 (Japon)

Dr. Mario 64

Excitebike 64

Extreme-G (Europe et Amérique du Nord uniquement)

F-Zero X

GoldenEye 007

Harvest Moon 64

Iggy’s Reckin’ Balls (Europe et Amérique du Nord uniquement)

Jet Force Gemini

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Mario Kart 64

Mario Party

Mario Party 2

Mario Party 3

Mario Tennis

Paper Mario

Pilotwings 64

Pokémon Puzzle League (Europe et Amérique du Nord uniquement)

Pokémon Snap

Pokémon Stadium (Europe and North America) / Pokémon Stadium 2 (Japon)

Pokémon Stadium 2 (Europe, North America) / Pokémon Stadium Gold and Silver (Japon)

Sin and Punishment

Star Fox 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Wave Race 64

WinBack: Covert Operations

Yoshi’s Story

SEGA Genesis / Mega Drive (Expansion Pack)