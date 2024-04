L’année dernière, un certain Super Mario RPG est revenu sur Nintendo Switch. Un remake complet d’un jeu SNES dont la notoriété n’a eu de cesse de grimper jusqu’à son retour sur nos plate-formes modernes. Un remake permettant au plus grand nombre de pouvoir y jouer confortablement. Par ailleurs à une certaine époque le développement d’une suite à Super Mario RPG était prévu sur Nintendo 64, une suite qui changera finalement complètement de nom pour devenir la licence Paper Mario. Un premier opus paru sur Nintendo 64 suivi d’une suite sur Nintendo Gamecube. Pareillement à Super Mario RPG, Paper Mario: La Porte Millénaire initialement sortie sur Nintendo Gamecube, s’apprête à revenir cette année sur Nintendo Switch à l’occasion de ses 20 ans et nous avons déjà eu la chance d’effleurer cette version pour vous en parler aujourd’hui.

Mario présente une seconde fois ses papiers sur Nintendo Switch

Les plus attentifs et les fans de la licence ont certainement noté le fait que sur Nintendo Switch, nous avons déjà eu un certain Paper Mario: The Origami King. Un opus qui a manqué de marquer la communauté en choisissant d’être une bonne expérience de jeu d’aventure et d’être un mauvais jeu de rôle. Pour beaucoup de fans, un des derniers représentants de la licence Paper Mario ayant su faire l’unanimité reste l’opus Gamecube que nous avons aujourd’hui entre les mains sur Nintendo Switch. Devons-nous parler de Remake ou de Remaster? Pour Nintendo, nous sommes bien sur un Remake et sans évoquer le récit que nous gardons pour une prochaine fois, nous pouvons affirmer au premier coup d’œil que le travail visuel est très loin d’un Remaster.

Il y a un véritable travail visuel reprenant ainsi le style des opus les plus récents pour donner un véritable coup de neuf au jeu original sorti sur Gamecube. Les expressions des personnages, leurs contours et plus globalement la réalisation style papier/carton est plus réussie que jamais. Sans oublier, le travail sur les couleurs ainsi que sur le rendu bien plus fin et propre que dans la version originale. Les joueurs ayant de très bons yeux et ayant une meilleure appréciation technique noterons dès le début la régression du framerate, passant de 60fps sur Gamecube à 30fps sur Nintendo Switch. Pourtant, durant le temps que nous avons pu jouer, le framerate semblait très stable et ce serait vraiment comme jeter du papier non utilisé sans aucune raison que de s’attarder sur ce détail afin de sanctionner le jeu.

De plus, techniquement, le jeu semblait très bien se maintenir en salon comme en portable alors que demander de plus? Simplement que tout se maintienne sur l’ensemble du jeu et ce sera notre travail sera de vérifier cela. Une autre chose que nous aurons à vérifier concernera les apports sur cette version Nintendo Switch en termes d’expérience de jeu. Sur le début de jeu que nous avons pu faire, difficile encore de vous lister toutes les nouveautés. Mais nous pouvons en revanche vous rassurer sur les mécaniques de base du jeu d’origine, bien présentes. Paper Mario: La Porte Millénaire est un RPG avec sa progression linéaire, ses annexes, ses explorations de ville ou de donjons ainsi que ses combats au tour par tour. Durant les phases d’exploration, nous pouvons poursuivre nos objectifs ou encore en profiter pour faire nos préparations.

Autrement dit, il est possible de visiter des boutiques pour effectuer des achats d’objets, vendre des objets ou encore en stocker. Il y a également un système de points pour vous motiver à effectuer des achats comme un système de carte fidélité semblable à ceux existant dans la vie réelle. Au-delà des achats et de la poursuite de nos objectifs, nous pouvons juste explorer le décor par pure curiosité par sa réalisation “papier”. Le jeu semble motiver cette exploration en récompensant le joueur par des objets et secrets à débloquer en plus d’être potentiellement surpris de parvenir à un coin de ville en découvrant que nous y arrivons en passant par un pli de papier par exemple.

En progressant, il nous a semblé pouvoir débloquer des pouvoirs en lien avec la thématique du papier pour aller toujours plus loin et en restant toujours subjugué par l’imagination des développeurs. Cela alors même que le jeu à 20 ans et nous n’attendons que de voir si des ajouts existent pour nous bluffer encore plus. L’exploration est assez pacifique en ville, à quelques évènements près liés au scénario. Sur les routes ou dans les donjons, nous avons des ennemis visibles et comme dans un RPG classique, entrer en contact avec eux nous fait transiter vers une scène de combat.

La transition est fluide et nous n’avons pas employé nos termes au hasard puisque nous sommes littéralement sur une scène de théâtre avec les rideaux rouges, le public, mais aussi et surtout nos protagonistes d’un côté et les ennemis de l’autre. Le système au tour par tour classique nous demande de choisir notre action pour la voir s’exécuter en direct. Les actions possibles dépendent du personnage dans notre groupe de combat. Prenons l’exemple de Mario qui pouvait attaquer en sautant ou en utilisant son marteau. Nous pouvions aussi utiliser des objets ou utiliser des stratégies comme la fuite. Goomélie, notre première alliée, pouvait attaquer d’un coup de tête ou analyser nos ennemis pour nous fournir des informations sur ceux-ci.

Une particularité du système que nous avions déjà dans le jeu d’origine, c’est le système d’interactions dynamiques en plein combat pour booster nos offensives. Prenons encore l’exemple de Mario ; en appuyant sur le bouton de saut au moment de l’impact avec l’ennemi, nous pouvions enchaîner avec un second saut en plus de booster les dégâts infligés. Ces interactions dynamiques nous étaient proposées autant lors de nos offensives que lorsque nous devions nous défendre. Une mécanique qui a souvent été réutilisée dans les jeux Mario de type RPG et même dans le remake de Super Mario RPG paru précédemment sur Nintendo Switch. Pareillement aux autres points, nous avons à peine effleuré le jeu pour pouvoir pleinement évoquer les potentiels ajouts de ce remake en lien avec le système de combat.

En revanche, si la direction jeu d’action/aventure des récents jeux vous effraie, ne vous faites pas de souci sur les éventuels ajouts, ils ne semblent pas dénaturer l’expérience RPG du jeu d’origine. Chose pas difficile à deviner en constatant que le système de combat au tour par tour est maintenu, mais nous avons aussi et toujours la progression de nos personnages par niveau en gagnant de l’expérience et l’amélioration de certaines stats. Une dimension RPG qui s’est perdue avec le temps et le plaisir de retrouver tout ça dans Paper Mario à travers ce remake est non dissimulé. Pour accompagner ce premier contact bref avec le jeu, nous remarquons les musiques retravaillées à la manière de Super Mario RPG pour le plus grand plaisir de nos oreilles, avec la redécouverte auditive qui en découle.