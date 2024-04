Paris, le 25 avril – Bandai Namco Europe vient d’annoncer que That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles, premier jeu de la série Tensura, sera disponible le 8 août prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Dans le RPG en 2D à défilement horizontal That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles, Limule Tempest et ses compagnons doivent bâtir et développer une nation, la Fédération de Jura Tempest. Le jeu invite les joueurs à revivre l’histoire originale, en particulier les rencontres avec les Kijins et la bataille contre le Royaume de Falmuth, ce qui en fait une excellente porte d’entrée pour découvrir cet univers. Il propose également deux nouvelles histoires exclusives créées sous la supervision de Fuse, l’auteur de la série, ainsi que de nouveaux personnages conçus par l’illustrateur lui-même, pour une expérience inédite qui réjouira les fans de longue date !

En quittant la ville, les joueurs pourront explorer le monde de Tempest, vivre des batailles épiques et affronter de redoutables boss en utilisant les combos et les techniques tout droit tirés de l’anime. Une fois de retour en ville, ils pourront également accomplir des quêtes secondaires et aider leurs compagnons pour renforcer leurs liens et développer leurs talents de combattant.