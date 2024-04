Annoncé lors du showcase « The triple-i initiative », le jeu de gestion d’école « Let’s school » arrivera cet été sur Nintendo Switch.

Le jeu est disponible sur Steam depuis le 27 Juillet 2023 et a eu un beau succès d’estime à travers les nombreux avis très positifs qu’il a reçu. Dans ce jeu, vous serez un directeur d’école qui devra jongler entre la construction de bâtiments, le recrutement et l’entraînement des professeurs, les clubs scolaires et les différentes affaires de votre institut. Actuellement, nous n’avons pas de date précise à donner pour la sortie du jeu, le trailer indique juste qu’il sortira à l’été 2024.