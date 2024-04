La même semaine que les élections européennes !

Initialement réalisé sur PC, Auroch Digital et Positech Games s’associent pour porter Democracy 4 sur Nintendo Switch avec une nouvelle édition console. La sortie est prévue pour le 5 juin 2024.

Democracy 4 vous donne l’occasion de gouverner le pays (choix des mesures, promulgation des lois et autres responsabilités), mais aussi d’imposer votre vision de la société, tout en essayant de préserver votre popularité en vue des prochaines élections…

Bâti sur un réseau neural personnalisé conçu pour modéliser les opinions, croyances, pensées et préjugés de milliers de citoyens virtuels, Democracy 4 vous offre ce qui se fait de mieux en matière de simulation politique. Grâce à son tout nouveau moteur d’images vectorielles, le jeu vous offre une interface utilisateur plus ergonomique et personnalisable. Ce quatrième opus de la série s’appuie sur son héritage tout en proposant de nouvelles fonctionnalités, comme les publications des médias, le gouvernement de coalition, l’état d’urgence, le système tripartite, mais aussi un système de simulation plus sophistiqué qui prend en compte l’inflation, la corruption et les mesures modernes comme l’assouplissement quantitatif, l’hélicoptère monétaire, le revenu de base universel, ou encore les sujets politiques d’actualité, comme l’emploi de caméras individuelles par la police, les droits des personnes transgenres et bien d’autres.

Democracy 4 vous offre la boîte à outils ultime pour tester vos idées politiques. Nous sommes tous convaincus d’être plus compétents que les bons à rien qui nous gouvernent, mais est-ce vraiment le cas ? Surveillez le budget et les sondages tout en empêchant les attentats terroristes, et vous allez vite comprendre que rester au pouvoir pour améliorer notre société n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Est-ce vraiment une bonne idée de légaliser les drogues ? De fournir des mitrailleuses aux forces de l’ordre ? D’interdire l’avortement ? D’investir massivement dans les énergies renouvelables ? D’instaurer un revenu de base universel ? Pouvez-vous vraiment diviser de moitié le montant des retraites pour financer la recherche scientifique et rester au pouvoir ? Il n’y a qu’un seul jeu qui vous permette de trouver les réponses !