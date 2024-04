Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en mai 2024, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Endless Ocean Luminous (2 mai)

La Terre compte pas moins de 70% d’eau : quel atout de savoir nager ! D’autant plus que les fonds marins offrent un panorama exceptionnel sur la vie et ses merveilles. Recourir aux palmes et aux bouteilles de plongée permet de contempler un peu plus encore tout cet environnement riche en découvertes. Si la faune marine compte parmi vos plus grandes passions, voilà un titre qui ne peut que susciter votre curiosité…

Développé par Arika et édité par Nintendo, Endless Ocean Luminous s’ouvre directement sur une immersion en pleine mer : surprenant mais plutôt agréable. OcéanIA est là pour nous assister, il s’agit ici d’une assistante artificielle. Nous adorons le jeu de mots ! D’ailleurs, les dialogues sont intégralement en français tout au long de l’aventure, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Un bon point.

Malgré l’aspect très relaxant de la rencontre, nous ne sommes pas là pour enfiler des perles (ou plutôt des hameçons), mais bel et bien pour participer à un projet de recherches marines de grande envergure. Ce dernier est notamment orienté vers l’arbre des mers : celui-ci est en perdition, sujet à de multiples nécroses de part en part. Pourtant le siège d’une importante faune marine, tout l’écosystème est en danger si l’arbre des mers vient à périr. Le projet Egide tente de lui venir en aide. Bien entendu, nous rejoignons avec enthousiasme ces recherches et découvrons ce qu’il convient de faire afin de venir en aide à la faune marine. Plusieurs tâches nous incombent, la principale se concentre essentiellement sur l’identification du plus grand nombre d’espèces animales possible. Pour y parvenir, il suffit de les scanner (via le bouton L) sur une large superficie afin d’y traiter un plus grand nombre d’animaux. Néanmoins, d’autres missions nous sont rapidement confiées… mais pour cela, il va d’abord falloir travailler un peu (un peu ? Beaucoup !) en solo…

Lire la suite de notre test.

Paper Mario : La Porte Millénaire (23 mai)

L’année dernière, un certain Super Mario RPG est revenu sur Nintendo Switch. Un remake complet d’un jeu SNES dont la notoriété n’a eu de cesse de grimper jusqu’à son retour sur nos plate-formes modernes. Un remake permettant au plus grand nombre de pouvoir y jouer confortablement. Par ailleurs à une certaine époque le développement d’une suite à Super Mario RPG était prévu sur Nintendo 64, une suite qui changera finalement complètement de nom pour devenir la licence Paper Mario. Un premier opus paru sur Nintendo 64 suivi d’une suite sur Nintendo Gamecube. Pareillement à Super Mario RPG, Paper Mario: La Porte Millénaire initialement sortie sur Nintendo Gamecube, s’apprête à revenir cette année sur Nintendo Switch à l’occasion de ses 20 ans et nous avons déjà eu la chance d’effleurer cette version pour vous en parler aujourd’hui.

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs (9 mai)

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs est un jeu compétitif en ligne de dévoration de PAC-MAN ! Parcourez plusieurs dédales interconnectés et gobez les FANTÔMES ainsi que les PAC-MAN des autres joueurs grâce aux super PAC-gommes et à divers bonus ! Soyez le dernier PAC-MAN en vie à la fin de ce Battle Royale à 64 joueurs pour devenir le champion !

Biomutant (14 mai)

BIOMUTANT® est un RPG post-apocalyptique en monde ouvert mâtiné de kung-fu bénéficiant d’un système de combat d’arts martiaux unique, mêlant corps à corps, tir et pouvoirs mutants. Une épidémie sème la mort et l’Arbre-de-Vie dépérit. Les tribus sont divisées. Explorez un monde en plein chaos et déterminez son avenir : serez-vous un sauveur ou le plongerez-vous vers un destin plus sombre encore ?

Little Kitty, Big City (9 mai)

Allez-vous chercher le chemin du retour ou commencerez-vous par explorer un peu cette grande ville ? Rentrer à la maison, c’est important, non ? C’est forcément la priorité des priorités. Enfin, ça fait partie des priorités. Sans doute… à l’occasion… Mais d’abord, place à l’exploration !

Explorez la ville à votre propre rythme dans ce terrain de jeu en monde ouvert rempli de surprises !

Faites la connaissance de toute une troupe diverse d’animaux bavards.

Faites des quêtes, aidez vos compagnons à poils et à plumes… ou semez une pagaïe monstrueuse. À vous de décider !

Personnalisez votre chaton avec une tonne de couvre-chefs adorables !

Faites une longue sieste au soleil.

Trouvez un moyen de rentrer… ?

Umbraclaw (30 mai)

Umbraclaw raconte l’histoire de Kuon, un chat domestique mort dans le monde des mortels, qui se réveille dans le Plan de l’âme, le royaume des morts. Elle doit y affronter un périlleux monde souterrain pour retrouver sa propriétaire dans ce jeu d’action-aventure en 2D. Le joueur contrôle Kuon, qui cherche un moyen d’ouvrir la « Frontière » avec le monde des mortels et de rentrer chez elle. Le terrain dangereux et les terribles démons du Plan de l’âme représentent un défi presque impossible à relever pour un simple chat domestique. Le moindre coup porté à la petite féline est synonyme de mort instantanée. Cependant, cela signifie aussi une nouvelle chance : Kuon possède le pouvoir de « Résurrection Anima » pour la faire revivre avec une nouvelle compétence chaque fois afin de l’aider à surmonter l’épreuve qui l’attend. L’histoire de Kuon peut connaître une multitude de fins en fonction de ses actions et de ses choix, ainsi que de ceux du joueur. Son combat pour briser le cycle de la vie et de la mort pourrait bien vous toucher au plus profond de votre âme.

Kuon est une simple féline mortelle. Tout dommage dans le Plan de l’âme suffit à la tuer instantanément. Cependant, le mystérieux pouvoir de la « Résurrection Anima » la ramènera à la vie avec de nouvelles compétences en absorbant l’âme d’un autre animal, augmentant ainsi sa capacité de survie. Kuon peut devenir encore plus forte en se transformant en humanoïde, mais… Kuon n’a que 9 chances. Ne dit-on pas, après tout, que les chats ont neuf vies ? Kuon parviendra-t-elle à s’échapper du Plan de l’âme avant de perdre ses neuf vies ?

Le voyage de Kuon vers sa maison est somptueusement rendu avec des dessins à la main, dans un style d’art de papier découpé. Chaque ennemi et environnement tordu a été créé avec amour par l’équipe artistique d’INTI CREATES.

La « mort » d’un chat commence un cycle de renaissance. Alors que Kuon lutte pour rentrer chez elle, elle croisera la route d’autres âmes tombées dans l’au-delà, certains semblables à elle, d’autres non. L’histoire de Kuon peut connaître une multitude de fins en fonction de ses actions et de ses choix, ainsi que de ceux du joueur. Parviendrez-vous à conserver votre humanité et la félinité de Kuon jusqu’au bout ?

Capes (29 mai)

Il y a vingt ans, les super vilains ont gagné. Depuis lors, ils ont créé une ville dystopique où le fait de développer des super pouvoirs est un crime. Personne n’a réussi à les freiner, jusqu’à aujourd’hui. Capes est un jeu de stratégie de super héros au tour par tour dans lequel vous montez une équipe de héros pour reprendre la ville. Jouez à travers une série de missions de campagne et de patrouille. Choisissez de progresser dans l’histoire ou prenez le temps d’explorer les missions secondaires, de débloquer d’autres héros, de gagner des points de compétence et de terminer des défis afin d’en apprendre plus sur la vie de vos héros.

Recrutez de nouveaux héros offrant toute une gamme de pouvoirs et de capacités uniques. Chaque héros se joue différemment et nécessite une nouvelle approche pour maîtriser leurs pouvoirs et leurs capacités. Apprendre et exploiter le style de jeu unique de chaque héros permet d’exprimer tout leur potentiel et de lancer de Ultimes capables de renverser le cours du combat.

Des combats passionnants et héroïques au tour par tour qui mettront vos compétences stratégiques à l’épreuve. La formation et le positionnement sont importants. Ils vous permettent de débloquer de nouvelles façons d’approcher chaque type d’ennemi et de super vilain que vous rencontrez. Le combat de Capes n’est pas basé sur des chiffres aléatoires ou sur le fait de se mettre à couvert. Les pouvoirs ne vous rendent pas invulnérables, loin de là. Vos choix feront la différence entre victoire et défaite.

Prenez jusqu’à 4 héros pour chaque mission. Chaque héros bénéficie d’une capacité d’équipe unique de chacun de ses alliés. Ils profitent ainsi des avantages de leurs pouvoirs uniques quand ils forment une équipe.

Améliorez vos héros pour accéder à de nouvelles capacités et à des améliorations puissantes. Utilisez les points de compétence obtenus grâce aux objectifs et aux défis accomplis pour débloquer leurs pouvoirs.

Terminez des séries de défis spécifiques à chaque héros pendant les missions pour gagner des points de compétence bonus et débloquer des missions secondaires qui vous amèneront à mieux connaître chacun des héros.

Duck Detective – The Secret Salami (23 mai)

Aggretsuko rencontre Return of the Obra Dinn dans Duck Detective, un jeu de mystère douillet sur un canard malchanceux qui cherche des réponses dans une sinistre conspiration à base de saucisses. Inspectez et interrogez les suspects pour découvrir leurs secrets cachés, puis utilisez les informations que vous avez recueillies (ainsi que votre propre raisonnement déductif) pour localiser le suspect et faire éclater l’affaire au grand jour !

Un jeu de mystère d’une durée de 2 à 3 heures !

Interrogez les suspects, remplissez les blancs et élucidez l’affaire !

Entièrement doublé !

Jetez du pain au bec de Dame Justice !

Jugez tout le monde sur la base de la première impression, en les regardant très, très fort ! Faites-leur admettre des choses en les regardant fixement ! Les canards clignent-ils des yeux ? Non.

C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield (23 mai)

L’univers hautement stratégique des RPG tactiques est fusionné avec des éléments de jeu roguelike. Construisez le deck le plus puissant avec plus de 50 cartes différentes et affrontez stratégiquement vos ennemis sur une carte de RPG tactique. Chaque partie nécessite des tactiques différentes et la façon dont vous réagissez aux nouvelles situations est la clé de la victoire. Construisez le deck le plus puissant possible afin d’arrêter les mercenaires de Hellmuth. Profitez d’une expérience de jeu complètement inédite !

Les traditionnelles batailles stratégiques au tour par tour des RPG tactiques sont complétées par des éléments de combats de cartes. La construction d’un deck adéquat est nécessaire pour obtenir la victoire sur le champ de bataille. La fusion des deux styles de combat approfondit l’aspect tactique et le plaisir de jeu.

C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield « Final » trailer pic.twitter.com/DWXZeV4EwR — Nintendo-Town (@NintendoTown) April 28, 2024

Lorelei and the Laser Eyes (16 mai)

Invitée par un homme excentrique à participer à un projet dans un vieil hôtel quelque part en Europe centrale, une femme se retrouve impliquée dans un jeu d’illusions, toujours plus dangereux et surréaliste. Vous voici à votre tour convié à plonger dans cet univers parallèle, au cœur d’un mystère non linéaire constitué d’une multitude de casse-têtes uniques qu’il vous faudra surmonter pour espérer résoudre l’énigme de Lorelei and the Laser Eyes.

Xuan Yuan Sword 7 (30 mai)

Xuan Yuan Sword 7 est un RPG d’action mêlant combats frénétiques en temps réel, graphismes en 3D et narration cinématographique. Le jeu célèbre les paysages, la civilisation et la culture de la Chine ancienne, imprégnée du mystère de ses propres légendes, tout en proposant des conceptions technologiques anachroniques. Il s’agit d’un monde à la fois familier et mystérieux, où la science et la spiritualité s’entremêlent, et qui ne demande qu’à être exploré. Vous incarnez Taishi Zhao qui, armé de son épée, se bat pour protéger sa famille et découvrir la vérité sur un fléau qui menace toute la Chine. Fortement ancré dans l’histoire et la mythologie chinoises, Xuan Yuan Sword 7 se déroule dans un royaume fantastique et chaotique sous le règne d’une nouvelle dynastie Xin. Vers la fin du règne des Han occidentaux, le puissant Premier ministre chinois évince l’empereur, promettant une ère de paix et de prospérité. Mais dix ans plus tard, cette promesse n’a pas été tenue. Au lieu de cela, une décennie de guerre et de famine a ruiné la Chine, et son salut semble être entre les mains d’un combattant mohiste qui a pris le contrôle d’un parchemin légendaire, l’Elysium Scroll. Les Mohistes, passionnés par la science, retrouveront-ils leur grandeur d’antan ou sombreront-ils dans l’oubli ?

Morbid: The Lords of Ire (23 mai)

Par les créateurs de Morbid: The Seven Acolytes… Plongez au cœur d’une aventure à l’esthétique troublante, aux monstres effrayants et à la violence excessive pour vaincre les Seigneurs de la Rage dans un monde d’horreur et de ténèbres. Les Gahars, bien que vaincus, vivent encore. Ils ont attendu patiemment leur heure, et leur chance de frapper à nouveau. Morbid: The Lords of Ire est la suite de Morbid: The Seven Acolytes, le RPG d’action isométrique acclamé par la critique. Dans ce nouvel opus, notre héros Striver renoue avec le champ de bataille pour terrasser des créatures d’horreur dans un monde où règnent la peur et la souffrance.

Neptunia Game Maker R:Evolution (14 mai)

Dans un monde de puissants créateurs de jeux rivaux… Dans le monde des créateurs de jeux, pour obtenir des actions, les créateurs de jeux ont commencé à mener une bataille pour la suprématie. Un nouveau créateur de jeux entre ainsi dans la mêlée, tentant de lutter pour la survie à Gamindustri.

Studio de jeu de l’année – Incarnez la protagoniste principale, Older Nep, et développez un ancien studio de jeu vers le succès. Créer un studio de jeux nécessite des développeurs efficaces, des jeux vidéo de pointe et l’expansion de votre marché. Choisissez judicieusement et devenez le plus grand studio de jeux de l’année!

Créez des jeux et améliorez votre groupe – Améliorez les statistiques de votre groupe en créant des jeux grâce au développement de disques et choisissez les créateurs qui travailleront sur votre prochain jeu à succès!

Zoom, Zoom avec panache – Parcourez les donjons de Gamindustri et vendez vos jeux sur votre fidèle moto violette. Older Nep peut aussi défier des ennemis nuisibles pour obtenir des éléments roses (c’est-à-dire des récompenses spéciales) ou tester vos compétences de pilote dans les courses contre-la-montre!

Gestion de groupe 101 – Supervisez un groupe de quatre pour mener votre entreprise au sommet! Attention, d’autres studios de jeux pourraient être prêts à vous supprimer de l’équation. Proposant un système de combat amélioré, des attaques combos et des offres spéciales transformatrices, Older Nep et ses amis sont prêts pour la victoire!

Lysfanga : The Time Shift Warrior (14 mai)

Après 500 ans de paix, un nouveau danger menace Antala. Son sort est entre tes mains, Imë, Lysfanga du nouveau Royaume, protectrice de ce monde. Les anciennes cités, autrefois piégées dans le temps, ont été libérées. Des êtres maléfiques s’en sont échappés et mettent en péril la paix du royaume. Mais tu ne te battras pas seule. La déesse du Temps en personne t’a transmis ses pouvoirs temporels. Un don qu’aucun autre Lysfanga n’a possédé avant toi. Tu as donc le pouvoir de remonter le temps durant un combat et de faire intervenir les clones de ton passé pour te venir en aide. Utilise tes pouvoirs pour créer une armée assez nombreuse pour anéantir les hordes de démons, appelées Raxes. Grâce à ton armée de clones du passé, traverse les anciennes cités pour enrichir ton arsenal et maîtriser de nouveaux sortilèges afin de te préparer contre la menace qui t’attend…

1000xRESIST (9 mai)

1000xRESIST est une aventure passionnante de science-fiction. Mille ans après notre ère, l’humanité est presque éteinte et une maladie extraterrestre oblige les survivants à vivre sous terre. Vous êtes une observatrice au service de l’OMNI-MÈRE, jusqu’au jour où vous apprenez un terrible secret qui va tout bouleverser. Dans un avenir proche, de mystérieux extraterrestres, que nous appelons « occupants », vont débarquer sur Terre. Bien qu’ils ne soient pas hostiles, leur venue sonnera le glas de l’humanité qui va disparaître en quelques mois, succombant à une pandémie que les occupants ont amenée avec eux. Une adolescente du nom d’Iris est la seule à avoir survécu. Curieusement, elle est non seulement immunisée contre cette maladie, mais elle est aussi devenue immortelle. Mille ans plus tard, Iris a donné naissance à une nouvelle société composée exclusivement de clones d’elle-même. Elle les nomme ses « sœurs », lesquelles l’appellent l’OMNI-MÈRE. Ces dernières vivent dans le Verger, un bunker souterrain, pendant qu’Iris mène une guerre sans merci contre les occupants. Mais un jour, les choses se gâtent. Réparatrice, votre sœur la plus proche, vous a révélé une information des plus dangereuses : l’OMNI-MÈRE ne serait pas ce qu’elle prétend être. Après l’exécution de Réparatrice pour haute trahison, c’est à vous qu’il incombe de découvrir la vérité.

MotoGP™24 (2 mai)

Testez vos aptitudes de pilote avec MotoGP™, Moto2™ et Moto3™, et découvrez sans plus attendre l’incroyable campagne 2024. Vivez l’expérience MotoGP™24 à fond avec la liste complète des pilotes et les circuits officiels !

UNE CARRIÈRE IMPRÉVISIBLE Enfilez votre blouson de pilote pour devenir l’une des légendes de MotoGP™ et créer votre propre saga mémorable. Faites vos premiers pas, prenez le contrôle de votre carrière et grimpez jusqu’au sommet. Affrontez des rivaux redoutables, construisez pas à pas votre réputation et marquez l’histoire de votre écurie attitrée. Et ce n’est pas tout ! À l’aube de cette nouvelle saison, les paddocks vont avoir une petite surprise. Avec l’arrivée du Marché des pilotes, les pilotes peuvent désormais passer d’une écurie à une autre pour bouleverser la course et déstabiliser les pronostics !

L’EXPÉRIENCE MotoGP™ Avez-vous pris un raccourci ou l’IA vous a-t-elle foncé dedans ? Sous la supervision du MotoGP™ Stewards, les tricheurs recevront des pénalités. MotoGP™24 tient au respect des règles et ne fait aucune exception !

UN JEU PERSONNALISABLE Que vous soyez au sommet de votre carrière ou à ses balbutiements, MotoGP™24 vous accueille à bras ouverts ! Avec la MotoGP™24 Academy et notre système d’assistance neural, nous vous guiderons pas à pas. L’heure est également venue de vous présenter notre nouvelle alliée : la difficulté adaptative. Elle modifie votre expérience de jeu en fonction de vos aptitudes et de vos résultats, pour que chaque course corresponde à votre style de conduite !

UN STYLE UNIQUE Améliorez votre expérience MotoGP™ avec quatre éditeurs graphiques : des stickers, des stickers de pilotes, des numéros et des casques. Passez la ligne d’arrivée et sortez du lot avec un style qui vous ressemble !

TriggerHeart EXELICA (2 mai)

« Trigger Heart Exelica », jeu de tir avec une célèbre famille de mechas sorti dans les salles d’arcade en 2006, est enfin réédité sur Nintendo Switch™ ! En plus du mode Arcade et du mode Histoire, le mode Arrangement et le mode Entraînement ont été ajoutés. En plus du mode Arcade et du mode Histoire, le mode Arrangement et le mode Entraînement ont été ajoutés, ainsi que le mode Écran vertical et le mode Classement Internet. Un mode sonore avec des sources d’arrangement supplémentaires sera également inclus. C’est le point culminant de tout le travail acharné que les fans de jeux de tir ont consacré à ce titre.

Imagine Earth (9 mai)

Imagine Earth est une simulation planétaire en temps réel et un jeu de stratégie de construction. Votre travail en tant que gestionnaire de colonie spatiale consiste à explorer et à peupler des planètes lointaines. Construisez des colonies prospères et rentables à l’échelle mondiale et échangez des ressources et des biens dans l’espace.

Vous ferez face à un énorme dilemme entre les objectifs de profit des sociétés interstellaires et la nécessité de préserver les conditions de vie de votre peuple. Les émissions de gaz à effet de serre et la pollution des sols ont un impact sur le climat mondial alors que votre colonie s’agrandit. La hausse des températures fait fondre les calottes polaires et vos colonies sont détruites par l’élévation du niveau de la mer.

Erigez de grandes villes et comblez leur appétit en ressources en construisant des centrales électriques, des fermes et des usines. Cherchez des cristaux d’Idéons, pacifiez les émeutes, recherchez des technologies, construisez et maximisez votre croissance tout en maintenant un écosystème sain.

Préparez-vous à faire face à des menaces telles que les chutes d’astéroïdes, les tornades, les feux de forêt, les volcans et l’élévation du niveau de la mer. Repoussez les voleurs de l’espace et les envahisseurs extraterrestres. Coexistez et commercez avec les autochtones, les marchands et les colonies hostiles.

En 2084, de grandes sociétès se sont partagées la Terre et ont surexploité les ressources naturelles. Aujourd’hui, la découverte de cristaux d’Idéons permet des voyages dans l’espace, alors que, sur le plan technologique et idéologique, presque tout reste identique. Les lois du marché se répandent dans l’univers.

Pine Hearts (23 mai)

Bienvenue au Caravan Park de Pine Hearts ! Incarnez Tyke, enfilez vos chaussures de randonnée et partez sur les chemins et les rivières de ce petit monde tranquille. Explorez le parc pour dénicher les outils qui vous seront utiles lors de votre aventure, et n’oubliez pas de noter vos découvertes dans votre indispensable journal de randonnée. Revivez les souvenirs de Tyke dans ce même parc des années auparavant et découvrez les histoires émouvantes de son enfance.

Pine Hearts est un jeu bienveillant et chaleureux sur l’amour, la vie, les souvenirs et la famille. L’histoire aborde la perte d’un être cher avec tact et délicatesse, toutefois nous souhaitons nous assurer que les joueurs prennent connaissance de ce thème avant de commencer à jouer. Pine Hearts s’inspire du système de progression de Zelda grâce à l’obtention d’objets, combiné au niveau d’esthétique de Souls-like, pour obtenir un rendu harmonieux, en mettant l’accent sur les énigmes et non sur les combats.

Pool Party (16 mai)

Prenez une vague de bonne humeur dans le complexe Pool Party ! Jouez avec jusqu’à 4 joueurs en multijoueur local ou en solo à des jeux de sport et de duel, et disputez-vous le titre de roi de la fête. Personnalisez votre boule avec le motif et la couleur de votre choix, et affrontez vos proches. Éclatez-vous à fond ! En plus d’être adorables, ces boules ont tout de grandes championnes. Elles peuvent vite atteindre des vitesses folles lorsqu’elles roulent et rebondissent dans l’arène ! En plus, elles peuvent se percuter et s’éjecter entre elles, vu que ce sont des boules ! Vous resterez sans voix devant la puissance dévastatrice d’un coup bien placé pendant que la boule rivale volera vers l’infini et au-delà. Prenez une queue et lancez-vous !

The Land Beneath Us (13 mai)

Utilisez de puissants combos de compétences et des armes élégantes pour vous frayer un chemin dans le monde souterrain d’Annwn. Faites des rencontres dynamiques et stimulantes et découvrez les mystères de ce monde mythologique. Conçu par la Créatrice, l’Ultime Collecteur d’Âmes (U.C.A) a été fabriqué pour recueillir les âmes. Désormais muni de l’animatechnologie, il est chargé d’une mission de rédemption. Explorez le monde souterrain, interagissez, faites du troc et affrontez les personnages. Apprenez de leurs histoires pour façonner la vôtre. Venez à bout de vos adversaires grâce à de puissantes aptitudes, en exécutant des combinaisons de mouvements personnalisables. Planifiez votre approche à travers de courts niveaux pleins d’action, afin de maximiser les coups sur les créatures ! Venez à bout de vos adversaires grâce à de puissantes aptitudes, en exécutant des combinaisons de mouvements personnalisables. Planifiez votre approche à travers de courts niveaux pleins d’action, afin de maximiser les coups sur les créatures ! Au fil des mondes que vous explorez, améliorez vos statistiques et vos aptitudes en collectant les âmes de vos adversaires vaincus. Vous aimez le combat direct ? Améliorez l’arbre de compétences de votre arme. Vous préférez une approche stratégique ? Débloquez des combos d’aptitudes puissants pour toucher les adversaires à distance.

Hotel Hustle (10 mai)

Bienvenue dans l’endroit le plus animé du monde. Avis important : non, vous ne pouvez pas cacher la cloche aux invités. Oui, ils continueront à la sonner. Votre rôle ici est de prendre soin de l’hôtel et de répondre aux besoins des clients pendant toute la durée de leur séjour.

NETTOYER, PRÉPARER ET SERVIR – SERVIR, JE DIS BIEN SERVIR

Avant l’arrivée des clients, vous devrez ranger et préparer leurs chambres. Consultez votre liste de tâches, prenez tout le matériel nécessaire dans le chariot et débarrassez-vous du désordre. Pour répondre aux questions des visiteurs : oui, les clients se plaindront s’ils ne voient qu’une miette sur leur tapis. Le temps, c’est de l’argent. La livraison des demandes spéciales des clients – comme des draps luxueux ou de délicieux sushis – doit être effectuée dans un temps donné pour que vous receviez l’intégralité de votre prime.

DIRIGER L’HÔTEL SEUL OU AVEC UN AMI

Si vous souhaitez jouer avec un ami, l’enjeu sera un peu plus élevé, mais deux têtes valent mieux qu’une. La caméra se déplacera pour inclure les deux personnages à l’écran à tout moment. Bonne course et n’oubliez pas : un panneau « Interdit de courir, sol mouillé » n’est pas une excuse suffisante pour ne pas livrer à temps le repas d’un client.

Gift (9 mai)

Un vieil homme se réveille à son grand étonnement sur un luxueux bateau de croisière. Pendant qu’il tente de s’échapper du navire en train de faire naufrage, il rencontre des passagers qui lui font éprouver de la nostalgie pour différentes raisons. Dans ce jeu d’action, le joueur doit s’échapper d’un énorme navire avant qu’il ne sombre en mer. L’inclinaison et le niveau de l’eau à l’intérieur du navire changeant constamment, les situations varient du tout au tout selon le moment où le joueur traverse un certain endroit. Les objets permettant des interactions que l’on croise dans tout le navire fonctionnent également de manière très différente selon l’inclinaison et le niveau de l’eau. Le joueur devra faire preuve de stratégie pour bien employer ces changements et planifier le chemin lui permettant de se sauver. Parfois, il sera nécessaire de résoudre des énigmes et, d’autres fois, d’habilement utiliser les capacités du personnage.

Rainbow Cotton (9 mai)

Cotton, la sorcière légendaire, est de retour, et cette fois en 3D ! Préparez-vous à être « envoûtés » par ce merveilleux cute ’em up, autrefois réservé au public japonais. ININ et Success ont collaboré une fois encore pour vous proposer une version grandement améliorée de Rainbow Cotton. Sorti à l’origine en 2000 sur la Dreamcast de Sega, Rainbow Cotton est une aventure de style arcade qui vous fera traverser des niveaux enchanteurs à la conception exceptionnelle, depuis une jolie petite ville ornée de lumières de Noël jusqu’à un château magique au-dessus des nuages, en passant par une mystérieuse forêt inondée. Avec leurs charmants graphismes 3D, ces niveaux cachent des boss impressionnants et des chemins alternatifs à explorer, garantissant ainsi une bonne rejouabilité. Récupérez des améliorations pour développer les projectiles flamboyants à lancer sur des ennemis hauts en couleur. Utilisez de puissantes attaques magiques pour balayer l’écran avec des boules de feu et des éclairs. Avec l’aide de quelques fées, vous pourrez arrêter le méchant démon Tweed et aider Cotton à récupérer des Willows, bonbons dont elle raffole. Cette expérience déjà magique est encore améliorée par des cinématiques animées entièrement localisées et une refonte graphique, ainsi que de nombreuses optimisations de jouabilité.

The Night of the Rabbit (8 mai)

Immergez-vous dans un conte magique et merveilleux, où tout est possible et où rien n’est vraiment ce qu’il paraît : rejoignez le jeune Jerry et suivez un étrange lapin blanc qui vous mènera jusqu’au royaume extraordinaire de Mousewood, un pays où parlent les animaux et plane le mystère. C’est ici que le rêve de Jerry d’être magicien est devenu réalité, alors qu’une force ensorcelante et maléfique jette un voile d’ombre sur la forêt. Quelqu’un offre aux habitants de Mousewood une opportunité qui ne se présentera qu’une fois dans leur vie : des billets pour le plus grand spectacle de magie que le monde n’ait jamais vu. Mais l’enjeu est de taille puisqu’ils risqueront leurs biens les plus précieux, en ce y compris leurs vies. Alors que l’ombre se fait de plus en plus grande, les habitants de Mousewood n’ont que Jerry vers qui se tourner. Dans cette aventure qui regorge de rires et de larmes, de joies et de peurs, le jeune garçon fera face à l’ultime épreuve, laissant derrière lui le monde que jadis il connaissait, et par la même son enfance, qui désormais appartiendront au passé.

Surmount (2 mai)

Surmount est un jeu de plate-forme obéissant aux lois de la physique qui vous permettra de ressentir le plaisir de l’escalade ! Commencez votre ascension périlleuse en affrontant les défis variés du mont Om, conçus à la main ou générés de façon procédurale. Suivez une histoire loufoque et rencontrez des personnages excentriques. Développez votre propre style d’escalade, en solo ou en cordée à deux. Améliorez et personnalisez votre grimpeur pour mettre toutes les chances de votre côté. Qui sait, peut-être serez-vous le premier à atteindre le sommet !

Sclash (2 mai)

Sclash est un jeu de combat de samouraïs en 2D prêt à l’emploi et plein de tension. Incarnez un samouraï dessiné à la main dans des paysages magnifiquement peints et combattez vos adversaires dans un duel épique et solennel où chaque pas compte. Gérez votre endurance et votre respiration, et prenez votre temps pour porter le coup fatal.

Glissez-vous vers la victoire ! Sclash est un jeu de combat de samouraïs en 2D facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser, plein de tension et de coups d’éclat.

Incarnez un samouraï dessiné à la main dans des paysages magnifiquement peints et engagez-vous dans un duel épique où chaque mouvement compte. Gérez votre endurance et votre respiration, et prenez votre temps pour porter le coup fatal.

Choisissez parmi 5 personnages pour combattre hors ligne et en ligne dans 16 superbes scènes et débloquez plus de 50 skins pour votre samouraï !

En mode Histoire, apprenez-en plus sur le combat entre Aki et Natsu et découvrez une histoire inspirée de la culture japonaise.

Baking Time (3 mai)

Empilez toutes sortes de produits de boulangerie appétissants, des croissants aux cœurs de biscuits et tout ce qu’il y a entre les deux ! Saisis ta spatule, sors les pâtisseries du four et expose-les pour que les clients puissent les acheter ! Avec un flot continu de clients affamés qui font la queue, c’est à toi de livrer leurs commandes rapidement et efficacement ! Satisfaites vos clients et gagnez de l’argent que vous pourrez utiliser pour embaucher du personnel supplémentaire et agrandir votre boulangerie ! Débloquez de nouvelles recettes et servez des pâtisseries encore plus délicieuses ! Besoin d’un coup de main ? Invitez votre ami à jouer en mode coopératif local et développez votre boulangerie ! Prenez vos tabliers et préparez-vous à faire des merveilles dans Baking Time !