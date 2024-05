Aujourd’hui, Xenoblade est l’une des franchises majeures de Nintendo dans le domaine des RPG, mais ses débuts ont été plutôt discrets. Le premier jeu de la série a été initialement publié en anglais plus d’un an après son lancement au Japon, et il était destiné principalement aux fans européens. Ce n’est qu’après une campagne de fans nommée « Operation Rainfall » que Nintendo a finalement décidé de le sortir en Amérique du Nord en 2012.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les origines de Xenoblade, il est intéressant de noter qu’à l’origine, le jeu s’appelait Monado: Beginning of the World. Son existence a été discrètement révélée lors de l’E3 2009. Malgré la révélation lors de l’un des plus grands salons du jeu vidéo aux États-Unis, Nintendo of America semblait avoir décidé dès le départ de ne pas commercialiser le RPG aux États-Unis. Kit Ellis, un ancien employé de Nintendo of America, a récemment partagé dans un podcast qu’il avait posé des questions sur le jeu lors de l’E3, mais ses collègues lui avaient simplement indiqué que le jeu était exclusif au Japon et qu’il n’était pas nécessaire de s’en préoccuper. Il lui avait également été conseillé de ne pas inviter de personnes telles que des journalistes à voir le jeu lors des présentations, car il ne serait pas commercialisé en Amérique du Nord.