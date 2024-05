Nintendo a révélé les tailles de fichier pour ses deux prochains gros jeux pour la Nintendo Switch via le Nintendo eShop. Tout d’abord, il y a le remake de Paper Mario : La Porte Millénaire sur Nintendo Switch, qui pèsera 5 Go et sortira ce mois-ci. Et pour ceux qui se posent la question, la version originale du GameCube dépassait à peine la barre des 1 Go à l’époque.

Ensuite, il y a Luigi’s Mansion 2 HD qui fait 3,3 Go et est prévu pour une sortie en juin. Aucun des jeux n’est particulièrement volumineux en termes d’espace de stockage sur votre carte MicroSD. Le titre original sur 3DS pesait moins de 1 Go.

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

